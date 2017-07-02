كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي، ومدير مكتب دراسات الشرق بإسطنبول، مهنا الجبيل، عن تحليله لأبعاد الأزمة الخليجية مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها دول لقطر، موضحا بأن الاجتياح العسكري تم تطويقه دوليا، مؤكدا بأن هي من ستستمر في قيادة الهجمة الشرسة على قطر حتى تبدأ الإتصالات بين قطر والسعودية.

 

وقال “الجبيل” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” التصعيد السياسي وتعزيز الحصار سيستمر من دول المحور، لكن الأزمة ستبدأ بالانكسار، مع تأخر مفاوضات التهدئة، خلاصة متوقعة لمستقبل أزمة ”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى موضحا دور أبو ظبي:”الاجتياح العسكري، خضع لتطويق دولي اكبر، وتم ادراك تحدياته الكارثية، وستبقى أبو ظبي تقود الحملة الشرسة، الى بدء التواصل بين الرياض والدوحة”.

 

وكشف “الجبيل” عن مستقبل بعد الازمة قائلا: ” لا نعرف فترة التصعيد الزمني، لكن طوله ليس من مصلحة دول المحور، وخاصة بعد استقرار ترتيب الحكم السعودي، ولكن حقبة مجلس التعاون انتهت تماما”.

 

وأكد “الجبيل” على أن ” الاندماج الوطني للشعب القطري خلف الشيخ تميم، واضح تماما لكل المراقبين، وسيعود التعامل معه من دول المحور بعد انكسار الأزمة الخليجية قطعا”.

 

واختتم “الجبيل” تدويناته بالتعليق على مستقبل الوساطة الكويتية قائلا: ” قد يعود الشيخ صباح لجهوده بعد مدة، للتواصل الثنائي بين ولي العهد السعودي والقيادة القطرية، لاختصار مسارات تعقيد مشروع ابوظبي الخاص مع قطر”.

 

يشار إلى أنّ اليوم تنتهي مهلة الـ10 أيام التي منحتها لقطر لتنفيذ طلباتها، ومن ضمنها إغلاق قناة “” وإغلاق القاعدة التركية، وكذلك قطع العلاقات مع ، في وقت وصف فيه وزير الخارجية القطري،  تنفيذ هذه الطلبات بالمستحيل والفاقدة لأيّ نوع من المنطق.

 

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