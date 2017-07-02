كشف الكاتب والمحلل السياسي السعودي، ومدير مكتب دراسات الشرق بإسطنبول، مهنا الجبيل، عن تحليله لأبعاد الأزمة الخليجية مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها دول الحصار لقطر، موضحا بأن الاجتياح العسكري تم تطويقه دوليا، مؤكدا بأن أبو ظبي هي من ستستمر في قيادة الهجمة الشرسة على قطر حتى تبدأ الإتصالات بين قطر والسعودية.

وقال “الجبيل” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التصعيد السياسي وتعزيز الحصار سيستمر من دول المحور، لكن الأزمة ستبدأ بالانكسار، مع تأخر مفاوضات التهدئة، خلاصة متوقعة لمستقبل أزمة الخليج”.

التصعيد السياسي وتعزيز الحصار سيستمر من دول المحور، لكن الأزمة ستبدأ بالانكسار، مع تأخر مفاوضات التهدئة،

خلاصة متوقعة لمستقبل أزمة الخليج — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى موضحا دور أبو ظبي:”الاجتياح العسكري، خضع لتطويق دولي اكبر، وتم ادراك تحدياته الكارثية، وستبقى أبو ظبي تقود الحملة الشرسة، الى بدء التواصل بين الرياض والدوحة”.

الاجتياح العسكري، خضع لتطويق دولي اكبر، وتم ادراك تحدياته الكارثية، وستبقى ابو ظبي تقود الحملة الشرسة، الى بدء التواصل بين الرياض والدوحة — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 2, 2017

وكشف “الجبيل” عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي بعد الازمة قائلا: ” لا نعرف فترة التصعيد الزمني، لكن طوله ليس من مصلحة دول المحور، وخاصة بعد استقرار ترتيب الحكم السعودي، ولكن حقبة مجلس التعاون انتهت تماما”.

لا نعرف فترة التصعيد الزمني، لكن طوله ليس من مصلحة دول المحور، وخاصة بعد استقرار ترتيب الحكم السعودي، ولكن حقبة مجلس التعاون انتهت تماما — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 2, 2017

وأكد “الجبيل” على أن ” الاندماج الوطني للشعب القطري خلف الشيخ تميم، واضح تماما لكل المراقبين، وسيعود التعامل معه من دول المحور بعد انكسار الأزمة الخليجية قطعا”.

الاندماج الوطني للشعب القطري خلف الشيخ تميم، واضح تماما لكل المراقبين، وسيعود التعامل معه من دول المحور بعد انكسار الأزمة الخليجية قطعا — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 2, 2017

واختتم “الجبيل” تدويناته بالتعليق على مستقبل الوساطة الكويتية قائلا: ” قد يعود الشيخ صباح لجهوده بعد مدة، للتواصل الثنائي بين ولي العهد السعودي والقيادة القطرية، لاختصار مسارات تعقيد مشروع ابوظبي الخاص مع قطر”.

قد يعود ااشيخ صباح لجهوده بعد مدة، للتواصل الثنائي بين ولي العهد السعودي والقيادة القطرية، لاختصار مسارات تعقيد مشروع ابوظبي الخاص مع قطر — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) July 2, 2017

يشار إلى أنّ اليوم تنتهي مهلة الـ10 أيام التي منحتها دول الحصار لقطر لتنفيذ طلباتها، ومن ضمنها إغلاق قناة “الجزيرة” وإغلاق القاعدة التركية، وكذلك قطع العلاقات مع إيران، في وقت وصف فيه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تنفيذ هذه الطلبات بالمستحيل والفاقدة لأيّ نوع من المنطق.

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