بعد أن خرجت قصّة العلاقة الغرامية بين المغنية الشهيرة “ريهانا”، ورجل الأعمال والملياردير السعودي “حسن جميل”، إلى العلن خلال الأسبوع الماضي، ونُشِرَت صورهما بأوضاعٍ حميمة في إحدى الجزر الإسبانية، اعترض والد “ريهانا” على هذه العلاقة.

وبحسب موقع Hollywood Life الأميركي، فإنّ “رونالد فينتي”، والد “ريهانا”، ابدى اعتراضه على صديق ابنته الصغيرة الجديد، لأنه ليس أسمر بما يكفي.

ويبدو أن ثروة حسن الهائلة لم تُقنع والدها أيضاً، إذ صرح لمجلة The Sun البريطانية قائلاً: “لم أكن أعلم أنه ملياردير. القليل من المال أو الكثير منه لا يمكن أن يجعلك سعيداً، تحتاج إلى شيء ما بين هذا وذاك”.

وأضاف قائلاً: “قالت لي إن لديها صديقاً جديداً منذ شهرٍ تقريباً، ولكنني لم أكن أعلم من هو. دائماً أقول لها: لا تواعدي فناناً، لا تواعدي رياضياً”

ولكن يبدو أن ريهانا لم تستمع حقاً لنصيحة والدها، إذ رافقت عدداً من الأثرياء والمشاهير في العديد من المرات سابقاً، بما فيهم المغني الكندي دريك، والمغني الأميركي كريس براون، وحتى الممثل الأميركي الشهير ليوناردو دي كابريو.

وانزعج رونالد أكثر بسبب الطريقة التي اكتشف بها أن ابنته تواعد حسن، فقال: “أرسل لي صديقٌ صوراً لهما يتبادلان القبلات في حمام السباحة على فيسبوك”، قبل أن يطلق تصريحه قائلاً: “كنت أبحث عن شخصٍ ما لونه داكن أكثر، ولكن هذا يجعلها سعيدةً. إنه طويلٌ للغاية”.

وما قد يزيد الأمور سوءاً هو أن عائلة حسن لديها ماضٍ أسود، يتضمن جرائم خطف وقضايا تشهير.

ورغم ذلك، أكَّدَ رونالد في نهاية حديثه أن الشيء الوحيد الذي يريده هو أن تكون ابنته سعيدة. ويتحفَّظ رونالد ضد نوعيةٍ معينةٍ من الرجال، لأنهم لا يحظون بأي أوقات رائعة مع صديقاتهم، وتلاحقهم العديد من النساء من أجل المال فقط، ولكنه يرى أن حسن بإمكانه حقاً أن يصبح الرجل الأنسب لريهانا. وحتى الآن لم يفعل حسن شيئاً مع ريهانا سوى تدليلها ومعاملتها كأميرة.

وشوهد الثنائي، في أوضاع حميمة بين قبلات وأحضان، خلال قضائهما عطلة نهاية الأسبوع.

والملياردير السعودي حسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “عبد اللطيف جميل”، أكبر الشركات في السعودية، وهي الوكالة الحصرية لسيارات “تويوتا” في المملكة.

وحسن جميل، من الأصدقاء المقربين لعارضة الأزياء السمراء ناعومي كامبيل، حيث شوهدا منذ فترة معا خلال حفل للمغني “ستيفي وندر” في لندن، ومن المعروف أن كامبيل من صديقات ريهانا المقربات.

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