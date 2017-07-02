وطن (خاص) – توقع السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، أن تقوم الدول المحاصرة، بالاستيلاء على الاملاك القطرية فيها ومصادرتها، بعد انتهاء المهلة التي وضعتها دول الحصار .

غدا تنتهي مهلة الدول المحاصرة لقطر في ظل تصلب كل طرف في مواقفه و اتوقع ان تقوم الدول المحاصرة بالاستيلاء على الاملاك القطريه فيها ومصادرتها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وقال “الدويلة” في تغريداتٍ نشرها على حسابه في “تويتر”: “لكل دولة ارصدة واملاك في الدول الاخرى والدول المحاصرة لقطر وضعت المال جزء من مطالبها الثلاثة عشر واعتقد انها ستستولي على ما تحت يدها من مال”.

لكل دولة ارصدة واملاك في الدول الاخرى والدول المحاصرة لقطر وضعت المال جزء من مطالبها الثلاثة عشر واعتقد انها ستستولي على ما تحت يدها من مال — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف: “الدول الخليجيه تمر بأزمه ماليه قاسيه لذلك كان التعويض حاضرا في مطالبات المقاطعين و الاموال القطريه موجودة كودائع او كفالات واعتمادات بنكيه”.

الدول الخليجيه تمر بأزمه ماليه قاسيه لذلك كان التعويض حاضرا في مطالبات المقاطعين و الاموال القطريه موجودة كودائع او كفالات واعتمادات بنكيه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢ يوليو، ٢٠١٧

ولم يُخف “الدويلة” اعتقاده في أن اجراءات التصعيد ستكون في الاموال القطرية على الرّغم من أن ظاهر الأزمة الخليجية “امني”، منبها الى إمكانية انفجار الازمة في مكان آخر كقطاع غزة .

رغم ان الازمة ظاهرها امني الا انني اعتقد ان او اجراءات التصعيد ستكون في الاموال القطرية و لا اعلم ان كانت الازمة ستتفجر في مكان آخر غزة مثلا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وتابع السياسي الكويتي قائلاً: “قطر عززت موقفها الدولي بحركة نشطة دبلوماسيا و عسكريا و اعلاميا في الوقت الذي عجزت الدول المقاطعه عن تحقيق انتصار معنوي حتى الآن فماذا سيحدث؟”.

قطر عززت موقفها الدولي بحركة نشطة دبلوماسيا و عسكريا و اعلاميا في الوقت الذي عجزت الدول المقاطعه عن تحقيق انتصار معنوي حتى الآن فماذا سيحدث؟ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وقال موقع “الخليج تايمز” إن دول الحصار على قطر بصدد فرض عقوباتٍ جديدة على الدّوحة، مع اقتراب انتهاء المهلة التي وضعتها تلك الدول للإستجابة لمطالبها، والتي رفضتها الدّوحة.

ومن المتوقع ان تنتهي المهلة النهائية لتلك المطالب هذه الليلة، دون اية مؤشرات على انتهاء الازمة.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انه تم رفض هذه المطالب.لكنّه أوضح للصحفيين في مؤتمر عقده بالعاصمة الإيطالية روما السبت أن الدوحة لا تزال مستعدة للجلوس ومناقشة المطالب.

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