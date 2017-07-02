وطن (خاص) – توقع السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، أن تقوم ، بالاستيلاء على فيها ومصادرتها، بعد انتهاء التي وضعتها .

وقال “الدويلة” في تغريداتٍ نشرها على حسابه في “تويتر”: “لكل دولة ارصدة واملاك في الدول الاخرى والدول المحاصرة لقطر وضعت المال جزء من مطالبها الثلاثة عشر واعتقد انها ستستولي على ما تحت يدها من مال”.

وأضاف: “الدول الخليجيه تمر بأزمه ماليه قاسيه لذلك كان التعويض حاضرا في مطالبات المقاطعين و الاموال القطريه موجودة كودائع او كفالات واعتمادات بنكيه”.

ولم يُخف “الدويلة” اعتقاده في أن اجراءات ستكون في الاموال القطرية على الرّغم من أن ظاهر الأزمة الخليجية “امني”، منبها الى إمكانية انفجار الازمة في مكان آخر كقطاع غزة .

وتابع السياسي الكويتي قائلاً: “ عززت موقفها الدولي بحركة نشطة دبلوماسيا و عسكريا و اعلاميا في الوقت الذي عجزت الدول المقاطعه عن تحقيق انتصار معنوي حتى الآن فماذا سيحدث؟”.

وقال موقع “ تايمز” إن دول الحصار على قطر بصدد فرض ٍ جديدة على الدّوحة، مع اقتراب انتهاء المهلة التي وضعتها تلك الدول للإستجابة لمطالبها، والتي رفضتها الدّوحة.

 

ومن المتوقع ان تنتهي المهلة النهائية لتلك المطالب هذه الليلة، دون اية مؤشرات على انتهاء الازمة.

 

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انه تم رفض هذه المطالب.لكنّه أوضح للصحفيين في مؤتمر عقده بالعاصمة الإيطالية روما السبت أن لا تزال مستعدة للجلوس ومناقشة المطالب.

 

 

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