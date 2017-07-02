شن الكاتب الصحفي الكويتي، مياح غانم العنزي، هجوما على دول حصار قطر، موضحا بأن من حاصر قطاع غزة لسنوات طويلة لن يتورع في حصار غيرها إذا ما تقاطعت مصالحه مع هذا الامر.

وقال “العنزي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من حيث المبدأ من لا يتورع عن حصار شعب غزه لسنوات وهم صائمين ،لا يتأخر في حصار غيرها اذا ما تقاطعت المصالح ،فالإنسانية لا تُجزأ #حصار_قطر”.

من حيث المبدأ من لا يتورع عن حصار شعب غزه لسنوات وهم صائمين ،لا يتأخر في حصار غيرها اذا ما تقاطعت المصالح ،فالإنسانية لا تُجزأ#حصار_قطر — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) July 1, 2017

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار منذ قرابة العشر سنوات، على إثر تشكيل حركة حماس الحكومة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث قامت غالبية دول العالم بما فيها الكثير من الدول العربية بحصار قطاع غزة رفضا لتشكيل الحركة للحكومة.

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