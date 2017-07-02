شن الكاتب الصحفي الكويتي، مياح غانم العنزي، هجوما على دول ، موضحا بأن من حاصر لسنوات طويلة لن يتورع في حصار غيرها إذا ما تقاطعت مصالحه مع هذا الامر.

 

وقال “العنزي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من حيث المبدأ من لا يتورع عن حصار شعب غزه لسنوات وهم صائمين ،لا يتأخر في حصار غيرها اذا ما تقاطعت المصالح ،فالإنسانية لا تُجزأ #حصار_”.

 

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار منذ قرابة العشر سنوات، على إثر تشكيل الحكومة بعد فوزها في التشريعية عام 2006، حيث قامت غالبية دول بما فيها الكثير من بحصار قطاع غزة رفضا لتشكيل الحركة للحكومة.

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