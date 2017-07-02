“من أمن العقاب أساء الأدب”، وفي ظل الهجمة المسعورة على قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من قبل شبيحة الإعلام السعودي وبإيعاز حكومي رسمي، وفيما يعتبر من أكثر الدعوات الإرهابية خاصة كونها موجهة لرئيس دولة، دعا الكاتب السعودي، وليد الظفيري إلى قتل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مهدرا دمه.

وقال “الظفيري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” وتمثل تهديدا إرهابيا مباشرا ضد رئيس دولة يعاقب عليه القانون المحلي والدولي:” تميم باع #قطر وشعبه بلا ثمن .. واشترى #الإخوان والملالي بأغلى ثمن ! لذلك فقد حلّ دمه ! #ابشركم_ماوافق”.

تميم باع #قطر وشعبه بلا ثمن ..

واشترى #الإخوان والملالي بأغلى ثمن !

لذلك فقد حلّ دمه !#ابشركم_ماوافق pic.twitter.com/zrv9ppf5kD — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) July 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقا بها مقطع فيديو مجتزأ لعدد من التصريحات لمسؤولين قطريين: ” فلتستعد #قطر حاضنة الاٍرهاب لدفع ثمن رعايتها للمتطرفين ، ودعوا عنكم اللطم والعويل ! يا #تميم ” ذق إنك أنت العزيز الكريم” #ابشركم_ماوافق”.

فلتستعد #قطر حاضنة الاٍرهاب لدفع ثمن رعايتها للمتطرفين ، ودعوا عنكم اللطم والعويل !

يا #تميم " ذق إنك أنت العزيز الكريم" #ابشركم_ماوافق pic.twitter.com/zrAGPlFsML — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) July 1, 2017

ويأتي هذا في إطار الحملة الممنهجة التي تمارسها أبواق السلطتين السعودية والإماراتية بما يوحي بتصعيد جديد ضد قطر من قبل الدول المحاصرة، بعد أن تأكد رفض الدوحة لقائمة المطالب التي اعتبرت تنفيذها من المستحيل.

وجاء ذلك متزامنا مع إطلاق السلطات الإماراتية العنان لـ “ضاحي خلفان”، نائب رئيس شرطة دبي، الذي أطلق سلسلة تغريداتٍ هدّد فيها قطر بتنفيذ انقلابٍ وعملٍ عسكريّ على غرار “عاصفة الحزم”، موجها رسالةِ تهديد واضحة للشركات العاملة في قطر قائلا:” تلك الشركات الاختيار بين الدوحة وبين ما أطلق عليها “دول السلام الخليجي”.

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