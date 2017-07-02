“من أمن العقاب أساء الأدب”، وفي ظل الهجمة المسعورة على وأميرها الشيخ ، من قبل شبيحة الإعلام السعودي وبإيعاز حكومي رسمي، وفيما يعتبر من أكثر الدعوات الإرهابية خاصة كونها موجهة لرئيس دولة، دعا الكاتب السعودي، وليد الظفيري إلى قتل أمير قطر الشيخ ، مهدرا دمه.

 

وقال “الظفيري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” وتمثل تهديدا إرهابيا مباشرا ضد رئيس دولة يعاقب عليه المحلي والدولي:” تميم باع #قطر وشعبه بلا ثمن .. واشترى #الإخوان والملالي بأغلى ثمن ! لذلك فقد حلّ دمه ! #ابشركم_ماوافق”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقا بها مقطع فيديو مجتزأ لعدد من التصريحات لمسؤولين قطريين: ” فلتستعد #قطر حاضنة الاٍرهاب لدفع ثمن رعايتها للمتطرفين ، ودعوا عنكم اللطم والعويل ! يا #تميم ” ذق إنك أنت العزيز الكريم” #ابشركم_ماوافق”.

 

ويأتي هذا في إطار الحملة الممنهجة التي تمارسها أبواق السلطتين والإماراتية بما يوحي بتصعيد جديد ضد قطر من قبل الدول المحاصرة، بعد أن تأكد رفض لقائمة المطالب التي اعتبرت تنفيذها من المستحيل.

 

وجاء ذلك متزامنا مع  إطلاق السلطات الإماراتية العنان لـ “”، نائب رئيس شرطة ، الذي أطلق سلسلة تغريداتٍ هدّد فيها قطر بتنفيذ انقلابٍ وعملٍ عسكريّ على غرار “عاصفة الحزم”، موجها رسالةِ تهديد واضحة للشركات العاملة في قطر قائلا:” تلك الشركات الاختيار بين الدوحة وبين ما أطلق عليها “دول الخليجي”.

 

 

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