أثارت تغريدة للإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم، أشاد بها بالقناة كونها تغرد خارج سرب الإعلام العربي الذي يمثل صدى لصوت الحكام والحكومات، غضب السفير الإماراتي في لندن، سليمان المزروعي، ليرد بهجوم على قناة “الجزيرة”.

وكان القاسم قد غرد عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مشيدا بقناة الجزيرة قائلا: ” شبكة الجزيرة: تميّزنا في وقت كان فيه الإعلام صدى لصوت الحكّام والحكومات”.

شبكة الجزيرة: تميّزنا في وقت كان فيه الإعلام صدى لصوت الحكّام والحكومات https://t.co/ua7RtuGH8Q — فيصل القاسم (@kasimf) July 1, 2017

التغريدة على ما يبدو لم ترق للسفير الإماراتي في بريطانيا، سليمان المزروعي، كونها أشادت بقناة “الجزيرة”، في وقت أكد فيه السفير الإماراتي في روسيا، عمر غباش، بأنه لا يوجد لديهم إعلام حر، يرد قائلا:” مع الأسف تدنى المستوى ووصل الى القاع. فالمبادئ يجب ان لا تتاثر بالأزمات”.

مع الأسف تدنى المستوى ووصل الى القاع. فالمبادئ يجب ان لا تتاثر بالأزمات https://t.co/IVBz0Wl2tH — Sulaiman Almazroui (@almazroui_s) July 2, 2017

يشار إلى أن السفير الإماراتي في روسيا، عمر غباش، سبق وأن برر في تصريحات لصحيفة “الغارديان” البريطانية، التضييق على حرية التعبير، بأن “لمنطقة الشرق الأوسط سياق خاصّ”، وهو ما يكشف عن مأزق الخطاب الإماراتي في إقامة الحجة على المطالب المقدّمة، ليصل هذا الخطاب لإنكار حرّيتي الصحافة والتعبير، وهما من الحريات الأساسية التي نصّت عليها المعاهدات الدولية.

وبوجه مفضوح، لم يتردد سفير أبوظبي في روسيا في التصريح بأنّ بلاده “ليست بها حرية صحافة ولا تروج لها”!

كما كشف تصريحات السفير الإماراتي عن تناقض الخطاب الرسمي لبلاده التي تبّرر -إضافة لبقية دول الحصار وهما تحديدًا المملكة العربية السعودية والبحرين- مطلب إغلاق شبكة الجزيرة، بمزاعم التحريض ضدها ونشر التطرّف والإرهاب، إذ قالها السفير عمر غباش صراحة: “نحن لا ندّعي أن لدينا حرية الصحافة، ونحن لا نروّج لفكرة حرية الصّحافة، نحن نتحدث عن المسؤولية في الخطاب”.

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