أثارت تغريدة للإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، الدكتور ، أشاد بها بالقناة كونها تغرد خارج سرب الإعلام العربي الذي يمثل صدى لصوت والحكومات، غضب السفير الإماراتي في لندن، سليمان المزروعي، ليرد بهجوم على قناة “الجزيرة”.

 

وكان القاسم قد غرد عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مشيدا بقناة الجزيرة قائلا: ” شبكة الجزيرة: تميّزنا في وقت كان فيه الإعلام صدى لصوت الحكّام والحكومات”.

 

التغريدة على ما يبدو لم ترق للسفير الإماراتي في ، سليمان المزروعي، كونها أشادت بقناة “الجزيرة”، في وقت أكد فيه السفير الإماراتي في ، عمر غباش، بأنه لا يوجد لديهم إعلام حر، يرد قائلا:” مع الأسف تدنى المستوى ووصل الى القاع. فالمبادئ يجب ان لا تتاثر بالأزمات”.

 

يشار إلى أن السفير الإماراتي في روسيا، عمر غباش،  سبق وأن برر في تصريحات لصحيفة “الغارديان” البريطانية، التضييق على حرية التعبير، بأن “لمنطقة سياق خاصّ”، وهو ما يكشف عن مأزق الخطاب الإماراتي في إقامة الحجة على المطالب المقدّمة، ليصل هذا الخطاب لإنكار حرّيتي والتعبير، وهما من الحريات الأساسية التي نصّت عليها المعاهدات الدولية.

 

وبوجه مفضوح، لم يتردد سفير أبوظبي في روسيا في التصريح بأنّ بلاده “ليست بها حرية صحافة ولا تروج لها”!

 

كما كشف تصريحات السفير الإماراتي عن تناقض الخطاب الرسمي لبلاده التي تبّرر -إضافة لبقية وهما تحديدًا المملكة العربية والبحرين- مطلب إغلاق شبكة الجزيرة، بمزاعم التحريض ضدها ونشر التطرّف والإرهاب، إذ قالها السفير عمر غباش صراحة: “نحن لا ندّعي أن لدينا حرية الصحافة، ونحن لا نروّج لفكرة حرية الصّحافة، نحن نتحدث عن المسؤولية في الخطاب”.

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