بعد الإحراج الذي تعرض له الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، على إثر مقال للكاتب الصحفي السعودي، رمضان جريدي العنزي، شبه به الملك سلمان بصفات اختصها الله سبحانه وتعالى لنفسه، حذفت صحيفة “الجزيرة” السعودية، المقال من موقعها الإلكتروني، وقدمت اعتذاراً رسمياً عن نشره بعد أن أثار جدلاً واسعاً وموجة من الغضب بين السعوديين.

وقالت الصحيفة في بيان لها:”ما ورد من كلمات في عنوان مقال الكاتب رمضان العنزي اجتهاد غير مقبول.. وغير موفَّق، بما يؤدي إلى مسلك يمس ذات وأسماء الله – عز وجل -؛ إذ لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية.. الملك سلمان.. ونبرأ إلى الله من ذلك”.

وأضاف البيان “وصحيفة الجزيرة تستدرك وتعتذر عما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية، وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود. كما أن العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن تقبل، رغم ما حباه الله به – حفظه الله – من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب”.

وجاء اعتذار الصحيفة بعد ساعات قليلة من أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإيقاف كاتب المقال عن الكتابة والنشر، ومحاسبته هو وصحيفة الجزيرة التي نشرت مقاله، وتنبيه الصحف ووسائل الإعلام بشكل عام لعدم نشر مثل هذه المقالات.

ونشرت صحيفة “الجزيرة” مقال العنزي في عدد يوم أمس الأول الجمعة، والذي حمل عنوان “يا خادم الحرمين الشريفين.. كم أنت حليم أواه منيب شديد العقاب”، لتبدأ بعدها عاصفة انتقادات للصحيفة والكاتب على حد سواء.

ودافع العنزي عن مقاله في البداية بشروحات وتفسيرات لغوية ودينية تقول إن استخدام مفردات من قبيل ” حليم أواه منيب” و “شديد العقاب” في وصف الأشخاص أمر مشروع، لكن ذلك لم يوقف موجة الانتقادات ضده؛ ما اضطره هو أيضاً للاعتذار بشكل رسمي بعد صدور أمر الملك بإيقافه عن الكتابة ومحاسبته.

وقال “العنزي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إعتذار: أعتذر إلى الله أولاً ثم لولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ثم لكم جميعاً عن هذه الزلة الغير مقصودة تماماً”.

• إعتذار: أعتذر إلى الله أولاً ثم لولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ثم لكم جميعاً عن هذه الزلة الغير مقصودة تماماً — رمضان جريدي العنزي (@ramadanjready) July 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” راجياً من الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه وأن يعز بلدنا بلد التوحيد وحاميه والقائم عليه من كل شر وأن يحفظ سيدي الملك سلمان”.

راجياً من الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه وأن يعز بلدنا بلد التوحيد وحاميه والقائم عليه من كل شر

وأن يحفظ سيدي الملك سلمان — رمضان جريدي العنزي (@ramadanjready) July 1, 2017

واختتم اعتذاره قائلا: ” إنني أستدرك وأعتذر عما ورد في المقال من كلمات وأبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود تماماًحفظ الله سيدي خادم الحرمين رعاه وسدد خطاه”.

إنني أستدرك وأعتذر عما ورد في المقال من كلمات وأبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود تماماًحفظ الله سيدي خادم الحرمين رعاه وسدد خطاه. — رمضان جريدي العنزي (@ramadanjready) July 1, 2017

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