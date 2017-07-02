كشف الكاتب وعالم الاقتصاد الأميركي والمقيم في ألمانيا، وليام إنجدال أن السبب وراء الأزمة الخليجية وموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب منها المنحاز لدول الحصار، هو تخليها عن الدولار الاميركي في صفقات الغاز الموجهة إلى دول آسيا وبالأخص الصين، مؤكدا بأن التهم الموجهة لقطر من قبل دول الحصار ليست إلا “مجرد ذرائع”.

وقال “إنجدال” في تصريحات لموقع “أجورافوكس” الفرنسي نقلا عن مصادر مطلعة من هولندا: ” واشنطن ترغب في معاقبة قطر لموافقتها على بيع الغاز الطبيعي لصالح الصين، باستخدام الرنمينبي الصيني وليس الدولار الأميركي. كما يبدو أن تَصدُّر قطر لقائمة أهم المصدرين للغاز المسال، خاصة نحو آسيا، يُثير قلق واشنطن”.

وأضاف قائلا: ” الرنمينبي (أي العملة الصينية) هو السبب الحقيقي وراء الأزمة التي تعيشها قطر حالياً. وبعبارة أدق: من المحتمل أن يُفسر اعتماد هذه الإمارة الصغيرة للرنمينبي في صفقات بيع كميات هامة من الغاز لصالح دول آسيا، على غرار الصين، المشاكل الأخيرة بين هذا البلد وبين جيرانه وشركائه في مجلس التعاون الخليجي”، وفق قوله.

وأوضح أنه ونظراً إلى أن اليوان لا يزال خاضعاً لتأثير السياسة النقدية بشكل كبير، فلا يمكن اعتباره عملة سائلة بشكل فعلي. وبرغم ذلك لا تزال السلطات الصينية تخطط لتطوير وضع اليوان كي يصبح عملة احتياطي رئيسية على المستوى العالمي.

ومن هذا المنطلق، أكد وليام إنجدال، أن تهم تمويل الإرهاب وعداء قناة “الجزيرة” لبعض الأنظمة العربية، بما في ذلك النظام المصري، ليست سوى مجرد ذرائع.

وأضاف قائلا: “من الواضح أن تهديد قطر لمصالح واشنطن عبر العملة الصينية لا يُمكن أن يمر دون عقاب، خاصة أن الإمارة الصغيرة قد تجرّأت، في سنة 2015، على تأسيس أول “مركز للمقاصة والتسوية بالعملة الصينية” في الشرق الأوسط، على أراضيها”.

من جانبه تساءل الموقع في تقريره الذي ترجمه مووقع “هفنجتون بوست عربي”، قائلا: “في حال كانت عملة الصين السبب الحقيقي وراء الأزمة القطرية، فلماذا حرصت السعودية على إعلان العداء على جارها وشريكها القطري والتأثير على بلدان أخرى مثل مصر والبحرين والإمارات لتبني موقفها في حربها ضد هذه الإمارة؟”.

وأجاب الموقع على التساؤل قائلا: ” يمكن الاكتفاء بإجابة واحدة. ففي الحقيقة، تمتلك السعودية 750 مليار دولار في سندات الخزانة وأخرى ناشطة في الولايات المتحدة، ناهيك عن بعض المليارات الأخرى التي يحتفظ بها أثرياء سعوديون في بنوك “اليانكي”. وبالتالي، تولدت العديد من المخاوف بشأن إضعاف الرنمينبي للدولار، العملة “المكلفة للغاية” والمتقلبة.

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