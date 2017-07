نشرت صحفٌ بريطانيّة، صوراً، لنجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان”، ظهرت فيها مع شاب وسيم لم تُعرف هويّته بعد، علماً أنّها قد دخلت في علاقة غراميّة جديدة مع عارض الأزياء الجزائريّ الأصل، “يونس بن دجيما”، البالغ من العمر (23 عامًا).

وشوهدت “كورتني” البالغة من العمر (38 عاماً) مع ذلك الشاب وهما يتبادلان الأحضان في موقف السيّارات، بعدما أنهت تصوير مشاهدها في مسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، في لوس أنجلوس.

يذكر أنّ عدسات كاميرات “الباباراتزي” من التقاط صور للنجمة، وهي في أحد شوارع لوس أنجلوس، برفقة “بن دجيما”.

وقيل حينها أنّ “كورتني” تواعد “يونس” الذي يصغرها بـ15 عامًا، منذ أشهر عدّة، وذلك بعد أن التقيا للمرة الأولى في شهرر أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

يشار إلى أنّ علاقة كورتني خرجت إلى العلن، بعد أسابيع فقط على ارتباط حبيبها السابق لـ”9 أعوام” ووالد أطفالها الـ3، “سكوت ديسيك” بعارضة الأزياء “إيلّا روس” البالغة من العمر 19 عامًا.

Also published on Medium.