في رسالة تأكيد على عدائه للإعلام، وبما يقلل من هيبة رئيس أكبر دولة في العالم، نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقطع فيديو قديم خلال مشاركته كوكيل في إحدى مباريات المصارعة، وهو يقوم بالهجوم على وكيل لاعب الخصم بعنف.

الغريب في الموضوع، ان “ترامب” قام بتغيير رأس وكيل اللاعب الخصم، ليضع مكانها شعار شبكة “CNN ” الأمريكية، في إعلان رسمي ضدها.

وكانت استقالة 3 صحفيين من شبكة “CNN”،الإخبارية الأمريكية، قد أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تقرير كاذب عن صلة ترامب بروسيا، حيث كتب فى تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “اضطرت CNN لحذف مادة كبيرة حول روسيا، كما اضطر 3 من العاملين فى الشبكة للاستقالة.. وماذا عن المواد المزورة الأخرى التى ينتجونها؟ أخبار كاذبة”.

ولم يكتف الرئيس الأمريكي بتوجيه الاتهامات لشبكة CNN الإخبارية، بل اتهم ترامب “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، وشبكات “NBC،CBS،ABC” بنشر أخبار كاذبة، ووصف الإعلام الأمريكي بالكاذب.

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