تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”،  مقطع فيديو “مقزز” للرئيس عبد الفتاح ، وصفوه بـ”المثير للسخرية”، معبرين عن اشمئزازهم من اللقطات التي أظهرته بشكل منتقد.

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، ظهر “السيسي” خلال افتتاحه بطولة تحت 19 عاما، وهو يقوم بمسح أنفه وفمه وسط حشد من الحضور، ثم يضع المنديل داخل أكمام سترته.

 

من جانبهم، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “”، هاشتاجا ساخرا من تصرف السيسي بعنوان: “”، سخروا من خلاله من هذا التصرف الذي لا يصدر عن رئيس دولة، حيت تصدر الهاشتاج قائمة الهاشتاجات المتداولة في .

 

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