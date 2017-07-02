تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو “مقزز” للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصفوه بـ”المثير للسخرية”، معبرين عن اشمئزازهم من اللقطات التي أظهرته بشكل منتقد.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، ظهر “السيسي” خلال افتتاحه بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، وهو يقوم بمسح أنفه وفمه وسط حشد من الحضور، ثم يضع المنديل داخل أكمام سترته.

من جانبهم، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا ساخرا من تصرف السيسي بعنوان: “#بربور_السيسي”، سخروا من خلاله من هذا التصرف الذي لا يصدر عن رئيس دولة، حيت تصدر الهاشتاج قائمة الهاشتاجات المتداولة في مصر.

طيب والله انا قعدت 10 سنين انف ف منديل واحد واشيله ف كمى#بربور_السيسى pic.twitter.com/HLMqiTJosr — محمد حسني مبارك (@cbJyq65kfFekBBE) July 2, 2017

#بربور_السيسي مسكينه انتصار لما بيعمل كده على الهوى طب فى البيت بيعمل ايه — زكى باشكها (@Haredyall1) July 2, 2017

#بربور_السيسي عشر سنين التلاجه فيها ميه بس والمنديل لازال في كومي — ali mahmoud ahmed (@alimahmoudahmed) July 2, 2017

اقسم بالله اللي هيجيب سيرة بربوري تاني همسح في هدومه#بربور_السيسي pic.twitter.com/amQhuxKtnW — anonymous⛄ (@5ASalah2011) July 2, 2017

اوجد العلاقة بين الساعة الفيليب باتيك أم نص مليون جنيةو المنديل ابو بربور فى كم البدلة

-بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة #بلحة 😄#بربور_السيسي pic.twitter.com/Fn0Yt6CLrY — أسامه حسن 81 (@osama_hassan81) July 2, 2017

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