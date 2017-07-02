شن الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، هجوما عنيفا ممزوجا بالسخرية من دول الحصار وبالأخص السعودية، بعد تكرارها كثيرا لمقولة “لقد طفح الكيل”.

وقال “العذبة” في لقاء مع تلفزيون قطر لمناقشة الأزمة الخليجية: ” كلنا نعرف أن المهلة وطفح الكيل عندهم حسب تصريح وزارة الخارجية السعودية الذي نقلته صحيفة (سبق) بأنه طفح الكيل لديهم تجاه دولة قطر”، ليضيف موجها رسالة لها بالقول: “وأنا أقول من هذا المنبر إذا طفح الكيل فاشربوا ما زاد منه، وإذا زاد عليكم ولم تستطيعوا شربه فأبقوا ما تحتاجونه ليوم غد وبعد غد”.

عبدالله العذبة : إذا طفح الكيل فاشربوا ما يطفح ، وإن زاد عن الحاجة احتفظوا به للأيام التالية .#حلف_الفجار pic.twitter.com/yv77fxFJXW — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) July 2, 2017

يشار إلى أن هذه التصريحات تشير إلى عزم قطر عدم التنازل عن حقها السيادي في التدخل في شؤونها من خلال مجموعة الطلبات التي تقدمت بها دول الحصار ومنحت “الدوحة” مهلة 10 أيام لتنفيذها تنتهي اليوم.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أطلقت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية، حملة هجومية على قطر تحت عنوان: “لقد طفح الكيل”، متضمنة اتهام قطر بدعم حماس.

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