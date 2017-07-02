شن الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد العذبة، هجوما عنيفا ممزوجا بالسخرية من وبالأخص ، بعد تكرارها كثيرا لمقولة “لقد طفح الكيل”.

 

وقال “العذبة” في لقاء مع تلفزيون لمناقشة الأزمة الخليجية: ” كلنا نعرف أن المهلة وطفح الكيل عندهم حسب تصريح الذي نقلته صحيفة (سبق) بأنه طفح الكيل لديهم تجاه دولة ”، ليضيف موجها رسالة لها بالقول: “وأنا أقول من هذا المنبر إذا طفح الكيل فاشربوا ما زاد منه، وإذا زاد عليكم ولم تستطيعوا شربه فأبقوا ما تحتاجونه ليوم غد وبعد غد”.

 

يشار إلى أن هذه التصريحات تشير إلى عزم قطر عدم التنازل عن حقها السيادي في التدخل في شؤونها من خلال مجموعة الطلبات التي تقدمت بها دول الحصار ومنحت “” مهلة 10 أيام لتنفيذها تنتهي اليوم.

 

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أطلقت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية، حملة هجومية على قطر تحت عنوان: “لقد طفح الكيل”، متضمنة اتهام قطر بدعم .

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