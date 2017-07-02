انتشر على عدد من المواقع والصحف التركية اليوم الأحد صور وفيديوهات يظهر فيها أمراء وأميرات سعوديون يرتدون ملابس سباحة على أحد اليخوت الفخمة في بحر إيجه بمدينة “بودروم” التركية.
وذكرت وكالة “دوغان” أن المجموعة المكونة من 14 شخصاً أمضت يومين على ساحل هذه المدينة الأشهر سياحياً في تركيا والمعروفة بجمال طبيعتها وشاطئها، قضوها على متن يخت تعود ملكيته لعائلة بريطانية بمساحة تقدّر 75 متراً مربعاً ويبلغ ثمنه 160 مليون دولار.
وبحسب صحيفة “حرييت” فإن المجموعة كانت تضم أمراء وأميرات وشيوخاً سعوديين منهم الأميرة أميرة الطويل، والأميرة سارة بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ووليد بن إبراهيم الإبراهيم.
وختمت المجموعة رحلتها بحضور حفل بأحد المطاعم المشهورة في المدينة وتحديداً في منطقة يليكفافك السياحية، وقد كلفهم العشاء قرابة 20 ألف ليرة تركية أي ما يقابل 5 آلاف يورو، وأشارت ملييت إلى الإكرامية التي تم دفعها للنادل بـ500 يورو.
وكان برفقة هذه الشخصيات السعودية مجموعة حماية خاصة حرصت على عدم السماح من أحد الاقتراب منهم.
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2 تعليقات علي “«شاهد» أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على شاطئ أشهر السواحل التركية.. هنا قضوا إجازتهم”
قمة النفاق المرأة السعودية محرم عليها قيادة السيارة والسفر دون ذي محرم ومحرم عليها الاختلاط بالرجال وقائمة ممنوعات لا تنتهي وهؤلاء الحثالات بتعرون في بلد يقاطعونه لا لشيء فقط لأنه بلد يرفض مغامراتهم ومراهقتهم السياسية ! إن شاء الله أيام هؤلاء الظلمة قليلة ويلفظهم شعب الجزيرة العربية ويمسح بهم الأرض لقد بلغوا من النفاق ما فاق نفاق عبدالله بن سلول .
وطن موقع رائع لولا تسميمه بأخبار العاهرات