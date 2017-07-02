وجه السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة”، محمد الهاشمي الحامدي، مجموعة من الرسائل لشعب وحكام قطر و”آل سعود”، شدد خلالها على دعمه لحق قطر في الدفاع عن نفسها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن قطر أقرب لآل سعود من “أبناء زايد”.

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أقول لاخواني مواطني وحكام #قطر بعد فترة تردد في البداية وبعد دراسة الموقف قررت الانحياز لكم علنا ورسميا في قناة المستقلة وفي صفحتي بتويتر”.

أقول لاخواني مواطني وحكام #قطر

بعد فترة تردد في البداية

وبعد دراسة الموقف

قررت الانحياز لكم

علنا ورسميا

في قناة المستقلة

وفي صفحتي بتويتر

. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” وأخيرا يا إخواني في #قطر لا أمن عليكم شيئا لقد وقفت معكم لأن الحق معكم ولا أريد منكم جزاء ولا شكورا. ربي يحفظكم من كيد بن زايد والسيسي”.

وأخيرا

يا إخواني في #قطر

لا أمن عليكم شيئا

لقد وقفت معكم لأن الحق معكم

ولا أريد منكم جزاء ولا شكورا.

ربي يحفظكم من كيد بن زايد والسيسي. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 2, 2017

وتابع قائلا: ” اخوتي في #قطر تمسكوا بشعاركم #مرابطون_وضد_الاشاعات_متحدون هذه #الازمة_الخليجية سببها تهور محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لكن ان شاء الله يخيبون”.

اخوتي في #قطر تمسكوا بشعاركم #مرابطون_وضد_الاشاعات_متحدون

هذه #الازمة_الخليجية سببها تهور محمد بن زايد ومحمد بن سلمان

لكن ان شاء الله يخيبون — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 2, 2017

واستطرد ” أهل #قطر #مرابطون_وضد_الاشاعات_متحدون ومفروض ما يتنازلون أبدا عن القاعدة التركية وحرية قناة الجزيرة كقوتي ردع بوجه التحالف السيساوي المتطرف”.

أهل #قطر #مرابطون_وضد_الاشاعات_متحدون

ومفروض ما يتنازلون أبدا عن القاعدة التركية وحرية قناة الجزيرة كقوتي ردع بوجه التحالف السيساوي المتطرف — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 2, 2017

واختتم “الحامدي” تدويناته بتوجيه رسالة لحكام السعودية قائلا: ” اسمعوا يا آل سعود قبل فوات الأوان: قطر أنفع لكم من محمد بن زايد والإخوان أنفع لكم من السيسي والذي تفعلونه الآن هو أنكم تخربون بيوتكم بأيديكم”.

اسمعوا يا آل سعود قبل فوات الأوان:

قطر أنفع لكم من محمد بن زايد

والإخوان أنفع لكم من السيسي

والذي تفعلونه الآن هو أنكم تخربون بيوتكم بأيديكم — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 2, 2017

يشار إلى أنّ اليوم تنتهي مهلة الـ10 أيام التي منحتها دول الحصار لقطر لتنفيذ طلباتها، ومن ضمنها إغلاق قناة “الجزيرة” وإغلاق القاعدة التركية، وكذلك قطع العلاقات مع إيران، في وقت وصف فيه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تنفيذ هذه الطلبات بالمستحيل والفاقدة لأيّ نوع من المنطق.

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