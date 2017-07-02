وجه السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة”، محمد الهاشمي الحامدي، مجموعة من الرسائل لشعب وحكام و”آل سعود”، شدد خلالها على دعمه لحق في الدفاع عن نفسها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن أقرب لآل سعود من “أبناء زايد”.

 

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” أقول لاخواني مواطني وحكام #قطر بعد فترة تردد في البداية وبعد دراسة الموقف قررت الانحياز لكم علنا ورسميا في قناة المستقلة وفي صفحتي بتويتر”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” وأخيرا يا إخواني في #قطر لا أمن عليكم شيئا لقد وقفت معكم لأن الحق معكم ولا أريد منكم جزاء ولا شكورا. ربي يحفظكم من كيد بن زايد والسيسي”.

وتابع قائلا: ” اخوتي في #قطر تمسكوا بشعاركم #مرابطون_وضد_الاشاعات_متحدون هذه #الازمة_الخليجية سببها تهور محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لكن ان شاء الله يخيبون”.

واستطرد ” أهل #قطر #مرابطون_وضد_الاشاعات_متحدون ومفروض ما يتنازلون أبدا عن وحرية قناة كقوتي ردع بوجه التحالف السيساوي المتطرف”.

واختتم “الحامدي” تدويناته بتوجيه رسالة لحكام قائلا: ” اسمعوا يا آل سعود قبل فوات الأوان: قطر أنفع لكم من محمد بن زايد والإخوان أنفع لكم من والذي تفعلونه الآن هو أنكم تخربون بيوتكم بأيديكم”.

يشار إلى أنّ اليوم تنتهي مهلة الـ10 أيام التي منحتها دول لقطر لتنفيذ طلباتها، ومن ضمنها إغلاق قناة “الجزيرة” وإغلاق القاعدة التركية، وكذلك قطع العلاقات مع إيران، في وقت وصف فيه وزير الخارجية القطري، تنفيذ هذه الطلبات بالمستحيل والفاقدة لأيّ نوع من المنطق.

 

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