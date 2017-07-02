أعلن دريد درغام، حاكم مصرف سوريا المركزي طرح عملة من فئة الألفي ليرة بصورة بشار الأسد بدءًا من صباح اليوم بدعوى سرعة التداولات الورقية وتلفها، والتي كان أعلى فئة لها 1000 ليرة تحمل صورة الرئيس الراحل حافظ الأسد.

وكانت الحكومة السورية نفت طرح هذه العملة وأن أي عملة جديدة لن تحمل صورة لبشار الأسد، حيث أن العملة السورية يتم تداولها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة كل من الدولة والمعارضة وتنظيم الدولة. وتأتي طباعة عملة من هذه الفئة بعد تضخم هائل وفقد الليرة السورية أكثر من 10 أضعاف قيمتها حيث كانت قيمتها قبل الحرب 48 ليرة سورية مقابل الدولار حتى وصل إلى 518 ليرة سورية مقابل الدولار.

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