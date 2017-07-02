وجهت الإعلامية القطرية، ، انتقادات لاذعة لدول الحصار، وذلك على إثر دعوة الكاتب السعودي وليد الظفيري لقتل امير ، الشيخ ، متسائلة: “إلى أين أنتم ذاهبون بهذه ”.

 

وقالت “الحرمي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” إعلامي سعودي يحرض على قتل سمو أمير دولة #قطر . ما العذر الآن؟ مغرد وهمي؟ “لا يمثلنا” التغريدة مفبركة؟ إلى أين انتم ذاهبون بهذه الأخلاق؟”.

 

وكان الكاتب السعودي وليد الظفيري، وتجاوزا لجميع الخطوط الحمراء بما يمثل تهديد إرهابي صريح ضد رئيس دولة، قد دعا في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” إلى قتل أمير قطر، وذلك على إثر رفض التي تقدمت بها .

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