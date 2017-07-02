وجهت الإعلامية القطرية، ريم الحرمي، انتقادات لاذعة لدول الحصار، وذلك على إثر دعوة الكاتب السعودي وليد الظفيري لقتل امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، متسائلة: “إلى أين أنتم ذاهبون بهذه الأخلاق”.

وقالت “الحرمي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إعلامي سعودي يحرض على قتل سمو أمير دولة #قطر . ما العذر الآن؟ مغرد وهمي؟ “لا يمثلنا” التغريدة مفبركة؟ إلى أين انتم ذاهبون بهذه الأخلاق؟”.

إعلامي سعودي يحرض على قتل سمو أمير دولة #قطر .

ما العذر الآن؟ مغرد وهمي؟ "لا يمثلنا" التغريدة مفبركة؟

إلى أين انتم ذاهبون بهذه الأخلاق؟ pic.twitter.com/oCag0aXrVg — ريم الحرمي (@Reem_AlHarmi) July 1, 2017

وكان الكاتب السعودي وليد الظفيري، وتجاوزا لجميع الخطوط الحمراء بما يمثل تهديد إرهابي صريح ضد رئيس دولة، قد دعا في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” إلى قتل أمير قطر، وذلك على إثر رفض الدوحة قائمة المطالب التي تقدمت بها دول الحصار.

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