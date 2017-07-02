واصل ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, نباحه على قطر مطلقاً العشرات من التغريدات المسيئة للدوحة, في ظل الهجمة المنظمة التي يشنها أبناء زايد وآل سعود على دولة قطر, وسط حصار ومقاطعة دبلوماسية ستدخل شهرها الثاني بعد غد الثلاثاء.

وزعم خلفان الذي خصص صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للهجوم على الأمير تميم بن حمد ودولته قطر ان عناصر من الحرس الثوري الايراني يدربون “إرهابيين” بتكليف من الموساد الاسرائيلي في قطر.

وقال خلفان المعروف عنه تصريحاته الغريبة العجيبة والتي تتماشى مع رؤية شيوخ الإمارات في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”.. ” سيدرب الحرس الثوري في قطر جماعات تخريبية ارهابية تستهدف أمن واستقرار دول الخليج.. أمر في الحسبان “.

سيدرب الحرس الثوري في قطر جماعات تخريبية ارهابية تستهدف أمن واستقرار دول الخليج..أمر في الحسبان. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 1, 2017

وتابع قائلاً في تغريدة ثانية ” مصرة قطر على دعم الجماعات الارهابية مهما كلفها ذلك.. لأنها تؤدي مأمورية لمكتب الموساد في قطر “.

مصرة قطر على دعم الجماعات الارهابية مهما كلفها ذلك..لأنها تؤدي مأمورية لمكتب الموساد في قطر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 1, 2017

وأضاف ” ستعمل قطر على تصدير الثورة التي عجز عنها الخميني الى المنطقة. فشلت في الربيع وتظن انها قادرة على إعادة الكرة مرة اخرى.لأن المخطط لايزال قائما “.

ستعمل قطر على تصدير الثورة التي عجز عنها الخميني الى المنطقة.فشلت في الربيع وتظن انها قادرة على إعادة الكرة مرة اخرى.لأن المخطط لايزال قائما — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 1, 2017

وخلص خلفان إلى أن أزمة قطر يمكن حلها في إلقاء القبض على من اسماهم بـ” الارهابيين القطريين والمصريين وغيرهم المطلوبين في لائحة دول السلام الخليجي ومصر ينتهي ارهاب في الدول العربية “. حسب زعمه.

بالقبض على الارهابيين القطريين والمصريين وغيرهم المطلوبين في لائحة دول السلام الخليجي ومصر ينتهي ارهاب في الدول العربية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 1, 2017

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