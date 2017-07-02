وطن (خاص) – قال موقع “ تايمز” إن على بصدد فرض ٍ جديدة على الدّوحة، مع اقتراب انتهاء التي وضعتها تلك الدول للإستجابة لمطالبها، والتي رفضتها الدّوحة.

 

ومن المتوقع ان تنتهي المهلة النهائية لتلك المطالب هذه الليلة، دون اية مؤشرات على انتهاء الازمة.

 

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انه تم رفض هذه المطالب.لكنّه أوضح للصحفيين في مؤتمر عقده بالعاصمة الإيطالية روما السبت أن  لا تزال مستعدة للجلوس ومناقشة المطالب.

 

وقال “آل ثاني”، إن قائمة مطالب دول الحصار من قطر قدمت لكي تُرفض، مؤكدا أنها ضد الدولي.

 

ومن بين أبرز المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق شبكة قنوات العربية .

 

وقال سفير لدى ان قطر قد تواجه عقوبات جديدة اذا لم تمتثل للمطالب.مضيفاً أنّ دول الخليج ستطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم او مع الدوحة.

 

 

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