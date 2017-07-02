أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالإعدام على عشرين والسجن المؤبد لثمانين من رافضي الانقلاب في قضية ما يُعرف بقسم شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 15 عاما على 34 آخرين في القضية نفسها، وحكم على قاصر بالسجن عشر سنوات.

وكانت السلطات المصرية أحالت 188 من رافضي الانقلاب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اقتحام قسم شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل ضباطه احتجاجا على مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

وكانت المحكمة قضت بإعدام 183، بينهم 28 غيابيا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة التي أصدرت حكمها اليوم.

وينفي المتهمون علاقتهم بالقضية، ويؤكدون وضع أسمائهم فيها تصفية لحسابات سياسية بسبب رفضهم الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.

ولم يعد أمام المتهمين إلا الطعن مرة ثانية وأخيرة على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض، ولها إما أن تؤيد الحكم أو تقبل الطعن، وفي هذه الحالة تنظر موضوع القضية بنفسها.

وينتظر نحو عشرين مصريا تنفيذ أحكام بالإعدام صارت نهائية، وصدرت في قضايا تتصل بمعارضة الانقلاب.

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