أكد الإعلامي الجزائري، ومدير تحرير قناة “المغاربية”، سليم صالحي، أن حصار “الضربة الاولى”، الذي فرضته (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر قد فشل، موضحا بأن السعودية الىن في ورطة ولن تخرج منها إلا بفك ارتباطها مع المتهورين، في إشارة منه إلى الإمارات.

وقال “صالحي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”فشل #الحصار في تحقيق أهداف الضربة الأولى، أي صدمة الآخر ثم انهياره. أعتقد أن #السعودية في ورطة ولن تخرج منها إلا بفك ارتباطها مع المتهورين”.

فشل #الحصار في تحقيق أهداف الضربة الأولى، أي صدمة الآخر ثم انهياره. أعتقد أن #السعودية في ورطة ولن تخرج منها إلا بفك ارتباطها مع المتهورين.. — salim salhi (@salimsalhi) July 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى تعليقا على إشادة الإعلام السعودي بتحرير الموصل من قبل ميليشيات الحشد الشعبي: ” يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله عدوه به..! #السعودية #الإمارات #مصر”.

وجاء ذلك وسط أنباء متداولة عن تصعيد جديد ستتخذه الدول المحاصر ضد قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها لقطر والتي ستنتهي هذه الليلة.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد شدد على أن قطر ليست لديها مخاوف من أي إجراء قد تتخذه أي دولة بعد انتهاء مهلة المطالب، قائلا “نحن مستعدون لمواجهة أي تطور”.

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيطالية روما، السبت، إن النظام الدولي لا يسمح للدول الكبيرة بالاستئساد على الصغيرة، “والمهلة تعكس هشاشة المطالب”.

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