هاجمت الأكاديمية الأردنية، الدكتور فاطمة الوحش، الأسرة الحاكمة في السعودية، معلقة على التسريبات المتداولة حول حالة القلق التي تسود لدى ولي العهد السعودي الجديد، محمد بن سلمان، بعد تصاعد النداءات داخل الأسرة الحاكمة لتولي الامير أحمد بن عبد العزيز الحكم، وعزل الملك سلمان وإلغاء قراراته الأخيرة حول تعيين نجله بمنصب ولاية العهد، مؤكدة بأنها كلها منظومة تسير لخدمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت “الوحش” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نداءات من وسط الاسرة الحاكمة ومن الشعب لتولي الامير احمد بن عبد العزيز الحكم بدل سليمان واله،،كلها منظومة تسير في خدمة ابو ايفانكا #السعودية”.

نداءات من وسط الاسرة الحاكمة ومن الشعب لتولي الامير احمد بن عبد العزيز الحكم بدل سليمان واله،،كلها منظومة تسير في خدمة ابو ايفانكا #السعودية — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) July 2, 2017

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” الذي صدقت معظم تسريباته، قد كشف عن تحركات متنامية داخل الاسرة الحاكمة في السعودية وذلك على خلفية عزل الملك سلمان بن عبد العزيز محمد بن نايف من ولاية العه وتعيين نجله محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تدوينة رصدتها “وطن”: “يتنامى حراك في العائلة للاصطفاف خلف أحمد بن عبد العزيز وإقناعه باستلام القيادة وإصدار بيان بعدم أهلية الملك سلمان للحكم بسبب وضعه الصحيّ وبطلان قرار تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد”.

يتنامى داخل آل سعود حراك أخطر من وضع محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية pic.twitter.com/jSFkWgFbOD — مجتهد (@mujtahidd) July 1, 2017

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