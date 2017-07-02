هاجمت الأكاديمية الأردنية، الدكتور فاطمة الوحش، الأسرة الحاكمة في ، معلقة على التسريبات المتداولة حول حالة القلق التي تسود لدى ولي العهد السعودي الجديد، ، بعد تصاعد النداءات داخل الأسرة الحاكمة لتولي الامير الحكم، وعزل وإلغاء قراراته الأخيرة حول تعيين نجله بمنصب ولاية العهد، مؤكدة بأنها كلها منظومة تسير لخدمة الرئيس الأمريكي .

 

وقالت “الوحش” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نداءات من وسط الاسرة الحاكمة ومن الشعب لتولي الامير احمد بن عبد العزيز الحكم بدل سليمان واله،،كلها منظومة تسير في خدمة ابو ايفانكا #السعودية”.

 

وكان المغرد السعودي الشهير “” الذي صدقت معظم تسريباته، قد كشف عن تحركات متنامية داخل الاسرة الحاكمة في السعودية وذلك على خلفية عزل سلمان بن عبد العزيز من ولاية العه وتعيين نجله محمد بن سلمان.

 

وقال “مجتهد” في تدوينة رصدتها “وطن”: “يتنامى حراك في العائلة للاصطفاف خلف أحمد بن عبد العزيز وإقناعه باستلام القيادة وإصدار بيان بعدم أهلية الملك سلمان للحكم بسبب وضعه الصحيّ وبطلان قرار تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد”.

 

Also published on Medium.