انتشر مقطع فيديو فاضح بشكلٍ واسع على شبكات التواصل الإجتماعيّ، أظهر الفنانة المصريّة غادة عبد الرازق وهي على سريرٍ في غرفة نومها في منتجع تقضي فيه عطلة عائلية في جزر المالديف.

وكانت الفنانة تقوم ببثٍ مباشرٍ لمتابعيها على حسابها في “انستغرام”، وظهرت مستلقية على السرير ومرتدية “قميص النوم”، ويبدو أنها لم تنتبه إلى الأجزاء التي ظهرت من جسدها أمام الكاميرا.

وقامت “غادة” بعد ذلك بحذف البثّ على الفور، لكنّ عشرات من معجبيها كانوا قد سجلوا اللقطة الفاضحة التي انتشرت.

وحتّى الآن تلتزم الفنانة المصرية، غادة عبدالرازق الصمت بعد الضجة التي أثارتها. لكنّها قامت بغلق خاصية التعليقات، عبر حسابها في إنستغرام، للحد من كم الانتقادات الهائل التي وُجّهت لها.

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