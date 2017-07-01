عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، اجتماعا مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، في العاصمة أنقرة.

وجرى الاجتماع في المقر العام لحزب العدالة والتنمية بعيدا عن وسائل الإعلام، واستمر قرابة الساعة ونصف الساعة، بحضور وزير الدفاع التركي فكري إشيق.

ووصل العطية أنقرة أمس الأول الخميس في زيارة رسمية، وبحث مع إشيق أمس العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع، والأزمة الراهنة في منطقة الخليج.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو / حزيران المنصرم، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا لاتهامها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة.

وفي 22 يونيو، قدمت السعودية والإمارات والبحرين عبر الكويت إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

واعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية، ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ”.

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