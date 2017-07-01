قُبيلَ ساعاتٍ على انتهاء المُهلة التي وضعتها دول الحصار لقطر، للإستجابة لمطالبها الثلاثة عشر، شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، تغريدةً كتبها أحد أشهر رجال الأعمال في دولة قطر.

وشاركت “أحلام” تغريدةً لـ”عادل علي بن علي” أحد أشهر رجال الأعمال في دولة قطر، والاسم البارز في مجال التجارة والأعمال، دعا فيها لقطر قائلاً: “ربي يحفظ خليجنا .. قولوا آمين”.

ربي يحفظ خليجنا

قولوا آمين — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وتنتهي اليوم الأحد مهلة الـ10 أيام التي أمهلتها دول الحصار لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13.بينما أكد وزير الخارجية القطري السبت، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما، أن الدوحة مستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قائمة مطالب دول الحصار من قطر قدمت لكي تُرفض، مؤكدا أنها ضد القانون الدولي.

يُشار إلى أن هناك تسريبات عن قائمة عقوبات تُبحث للرد على رفض قطر الاستجابة لمطالب دول الحصار.

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