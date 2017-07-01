وطن (خاص) – فاقداً عقله ومتلفظاً بألفاظ “شوارعيّة”، أصيب الإعلامي المؤيد للنّظام المصري بحالةٍ من الهستيريا على الهواء مباشرةً، وشنّ هجوماً غير مسبوق على الإعلامي الفلسطيني بقناة “الجزيرة” ، مُحرّفاً تغريدةً نشرها الأخير عن .

 

وكان الإعلامي جمال ريان كتب تغريدةً قال فيها: “الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.

لكن على ما يبدو أن عمرو أديب أرادَ استغلال هذه التغريدة وتحريفها ليشنّ هجومه على الإعلامي جمال ريّان، بألفاظٍ “دنيئة” – تترفع وطن عن ذكرها -، مع الإشارة إلى أنّه أساء مباشرةً في إطار هجومه الى دولة وأميرها .

 

وردّ الإعلاميّ جمال ريّان على تحريف “أديب” لتغريدته تلك، وهجومه عليه، قائلاً إنّ تعاطفه مع الام المصرية وهي تودع ابنها المرابط على حدود سيناء متوجها الى ، أوجَعَ عمرو أديب.

وأعادَ جمال ريّان نشرَ تغريدةٍ كان قد كتبها سابقاً، وتحدّث فيها عن مطالبات بعض إعلاميي “السيسي” ومنهم زوجة عمرو أديب، بتنفيذ تفجيراتٍ في قطر، وأكد جمال ريان أنه بسبب هذه التغريدة أصيب “أديب” بحالة من الهستيريا دفاعا عن زوجته وحرف كلامه عن الام المصرية الفاضلة.

وشدّد جمال ريّان على أنّ تهديدات عمرو أديب الأخيرة باستهدافه يعاقب عليه كما سيعاقب تحريض زوجته “لميس” على شن عمليات ارهابية في قطر.

وقال إن “عمرو أديب” خائف على زوجته “لميس” من الملاحقة القانونية لتحريضها على عمليات ارهابية في قطر، فاتهمه بإهانة الام المصرية.

وأضاف الاعلامي الفلسطيني في تغريدةٍ أُخرى، وجّهها لـ”عمرو أديب” أنّ “الام المصرية العظيمة الفاضلة أنجبت رجالا عظماء لست انت منهم”. مترفّعاً عن النزول الى مستوى الذي وصلَ إليه الإعلامي المصري من شتائم وتحريف تغريدات.

وأشار جمال ريان في إحدى تغريداته إلى أنّ الام المصرية أنجبت اعظم الرجال في التاريخ، منهم من فجروا ثورة ٢٥ يناير اعظم ثورة في تاريخ مصر، اما انت عمرو فلا.قال “ريان”

 

 

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