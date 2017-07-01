وطن (خاص) – فاقداً عقله ومتلفظاً بألفاظ “شوارعيّة”، أصيب الإعلامي المؤيد للنّظام المصري عمرو أديب بحالةٍ من الهستيريا على الهواء مباشرةً، وشنّ هجوماً غير مسبوق على الإعلامي الفلسطيني بقناة “الجزيرة” جمال ريان، مُحرّفاً تغريدةً نشرها الأخير عن الأم المصرية.

وكان الإعلامي جمال ريان كتب تغريدةً قال فيها: “الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية”.

الام التركية ودعت جنودها الى بلاد تدافع عن قضايا الأمة وقضايا الحق والعدل في العالم لا تقارن بالام المصرية المكلومة من اجل حفنة رز #خليجية https://t.co/tzriC53Db3 — جمال ريان (@jamalrayyan) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧

لكن على ما يبدو أن عمرو أديب أرادَ استغلال هذه التغريدة وتحريفها ليشنّ هجومه على الإعلامي جمال ريّان، بألفاظٍ “دنيئة” – تترفع وطن عن ذكرها -، مع الإشارة إلى أنّه أساء مباشرةً في إطار هجومه الى دولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني.

وردّ الإعلاميّ جمال ريّان على تحريف “أديب” لتغريدته تلك، وهجومه عليه، قائلاً إنّ تعاطفه مع الام المصرية وهي تودع ابنها المرابط على حدود سيناء متوجها الى البحرين، أوجَعَ عمرو أديب.

يشتمني المدعو عمرو أديب، اوجعه تعاطفي مع الام المصرية وهي تودع ابنها المرابط على حدود سيناء متوجها الى البحرين#مصر https://t.co/8yGVbga8hZ pic.twitter.com/Tje50GbDre — جمال ريان (@jamalrayyan) ١ يوليو، ٢٠١٧

وأعادَ جمال ريّان نشرَ تغريدةٍ كان قد كتبها سابقاً، وتحدّث فيها عن مطالبات بعض إعلاميي “السيسي” ومنهم لميس الحديدي زوجة عمرو أديب، بتنفيذ تفجيراتٍ في قطر، وأكد جمال ريان أنه بسبب هذه التغريدة أصيب “أديب” بحالة من الهستيريا دفاعا عن زوجته وحرف كلامه عن الام المصرية الفاضلة.

بسبب هذه التغريدة عمرو أديب يصاب بحالة من الهستيريا دفاعا عن زوجته ويحرف كلامي عن الام المصرية الفاضلة التي ودعت ابنائها من اجل حفنة رز #مصر https://t.co/y7JuJxPjsG — جمال ريان (@jamalrayyan) ١ يوليو، ٢٠١٧

وشدّد جمال ريّان على أنّ تهديدات عمرو أديب الأخيرة باستهدافه يعاقب عليه القانون كما سيعاقب تحريض زوجته “لميس” على شن عمليات ارهابية في قطر.

فيديو عمرو أديب ووعده باستهدافي يعاقب عليه القانون كما سيعاقب تحريض زوجته لميس على شن عمليات ارهابية في قطر#مصر https://t.co/8yGVbga8hZ https://t.co/y7JuJxPjsG — جمال ريان (@jamalrayyan) ١ يوليو، ٢٠١٧

وقال إن “عمرو أديب” خائف على زوجته “لميس” من الملاحقة القانونية لتحريضها على عمليات ارهابية في قطر، فاتهمه بإهانة الام المصرية.

صح لسانك ،نعم عمرو خائف على زوجته لميس من الملاحقة القانونية لتحريضها على عمليات ارهابية في قطر فاتهمني بإهانة الام المصرية الفاضلة #الخليج https://t.co/TnqoFBTge3 — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف الاعلامي الفلسطيني في تغريدةٍ أُخرى، وجّهها لـ”عمرو أديب” أنّ “الام المصرية العظيمة الفاضلة أنجبت رجالا عظماء لست انت منهم”. مترفّعاً عن النزول الى مستوى الذي وصلَ إليه الإعلامي المصري من شتائم وتحريف تغريدات.

يا عمرو أديب نحن الجزيرة لا نشتم ولا نحرف مثلك ، والام المصرية العظيمة الفاضلة أنجبت رجالا عظماء لست انت منهم #مصرhttps://t.co/hLk6qI0K6I pic.twitter.com/SDfp2FFYXU — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢ يوليو، ٢٠١٧

وأشار جمال ريان في إحدى تغريداته إلى أنّ الام المصرية أنجبت اعظم الرجال في التاريخ، منهم من فجروا ثورة ٢٥ يناير اعظم ثورة في تاريخ مصر، اما انت عمرو فلا.قال “ريان”

الام المصرية أنجبت اعظم الرجال في التاريخ ،الام المصرية أنجبت رجالا فجروا ٢٥اعظم ثورة في تاريخ #مصر اما انت عمرو فلا https://t.co/8yGVbga8hZ pic.twitter.com/nGvF9JxC9A — جمال ريان (@jamalrayyan) ١ يوليو، ٢٠١٧

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