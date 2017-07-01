أعلن الجيش الأردني، السبت، سقوط 3 صواريخ من سوريا، في أراضي الأردن، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، أفاد الجيش بأنه “في حوالي الساعة 14.20 (11.20 تغ) تعرّض مركز حدود جابر الجمركي لسقوط صاروخين، من داخل الأراضي السورية، سقطا بالقرب من مبنى الدفاع المدني”.

وأضاف أن إطلاق هذه الصواريخ كان “خلال عملية استهداف سلاح الجو السوري لفصائل المعارضة المسلحة داخل الأراضي السورية”.

وأشار إلى أن “صاروخ ثالث سقط بالقرب من طريق جابر/الرمثا، ولم ينتج عنه أية إصابات أو أضرار مادية، سوى نشوب حريق في الأعشاب الجافة بالمنطقة، وإن الفرق المعنية تتعامل مع الحدث حسب اختصاصاتها”.

ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين رئيسيين، هما: (درعا-الرمثا)، و(نصيب-جابر)، الذي يبعد عن الأول نحو كيلومترين فقط.

وسيطر مقاتلو المعارضة السورية منذ أكثر من عامين ونصف العام على معبر (درعا – الرمثا)، قبل أن يسيطروا على المعبر الثاني في 2015، ويُغلق بعدها المعبران رسمياً.

وتبلغ حدود الأردن مع جارته الشمالية، سوريا، أكثر من 375 كيلومتراً، ويستضيف ما يزيد على 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.

Also published on Medium.