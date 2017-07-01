“نعم.. شاهدت طبقا طائرا”.. هذا كان تصريح مقتضب أدلى فيه ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي.

وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, صورة لتصريح الفريق خلفان لإحدى الصحف الاماراتية الذي أكد فيه على ما ذكره الدكتور انتوني ماك حول الطبق الطائر في الجميرا وانه-أي اللواء خلفان- شاهده فعلاً..

طلع ضاحي التيس من يومه كذاب 🤣🤣🤣🤣🤣 انا مادري كيف وصل رتبة فريق !@Dhahi_Khalfan

#حلف_الفجار pic.twitter.com/0HCAZYk9nP — Eng. Saleh ALDosari (@SalehBinSaadALD) July 1, 2017

واكتفت الصحيفة حسب ما هو واضح من الصورة بالقول “وسنحرص في عدد مقبل على إجراء حوار مفصل مع اللواء ضاحي خلفان “.

وأثارت تصريحات خلفان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تفاعل النشطاء مع التصريحات حسب ما رصدت “وطن”..

هذي أمه حاذفته بصحن فكر هذا طبق طائر🤣🤣🤣🤣 قال طبق طائر لا خل طبق بسطرمه احسن يا خرفان 🤣🤣🤣🤣🤣 — بوحمد (@bohamdqa) July 1, 2017

🤣😂 يا ليتهم اختطفوه 👽👽👽 شيبون فيه — forbidden She 💜 (@TheCool9090) July 1, 2017

لان الجماعه كلهم كذابين من كبيرهم لصغيرهم — LuckyGirl♎️ (@AAmal3795) July 1, 2017

عنده واسطه ، وخاصه واسطه التطبيل تجعل منك وزير — الزبارة (@alzubarah_qa) July 1, 2017

قبل كان لواء ذنب تيس والحين صار فريق ثربة خروووف 😂😂

هذا من آثااار حمااية البارات والمراقص 💃🍺 — Jaber_ALmarri#تميم❤️ (@jalmarri2011) July 1, 2017

@sul535

فأقذر منك لم تر قط عيني

وأخبث منك لم تلدالنساء

خلقت مذمماكلباعميلا

حفيدابليس رب الأشقياء pic.twitter.com/C1Tul9H2it — أ.سالم ربيح yemen# (@saRopih22) July 1, 2017

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