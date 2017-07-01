خرجت الفنانة المصريّة غادة عبد الرازق، عن صمتها للرّد على الفيديو الفاضح المنسوب إليها، والذي ظهرت فيه وهي على سريرٍ في غرفة نومها في منتجع تقضي فيه عطلة عائلية في جزر المالديف.

وقالت “غادة” إن الفيديو الذي انتشر بشكلٍ فيروسيّ على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً واسعًا “مفبرك” ممن وصفتهم ببعض “المتربصين” بنجاحها.

وأكدت عبدالرازق في تسجيل صوتي مع موقع “فوشيا” أنها فوجئت بانتشار الفيديو، وهو تصرف لم تقم به على الإطلاق.

وكانت الفنانة تقوم ببثٍ مباشرٍ لمتابعيها على حسابها في “انستغرام”، وظهرت مستلقية على السرير ومرتدية “قميص النوم”، ويبدو أنها لم تنتبه إلى الأجزاء التي ظهرت من جسدها أمام الكاميرا.

وأضافت أن خاصية البث المباشر في إنستغرام لا تتيح أخذ “سكرين شوت” منه دون أن تظهر عليه التعليقات.

واعترفت الفنانة المصرية أن وجهها هو الذي يظهر في الفيديو، ولكنها اتهمت أشخاصا مجهولين بتركيب ما أسفل وجهها.

وتابعت أن هذه ليست المرة الأولى، فهناك واقعتان من قبل، أحدهما عندما صوّرها البعض على أنها ترتدي فستانا قصيرا ولا ترتدي ملابس داخلية تحته.

ولفتت عبدالرازق إلى أن نجاح مسلسها الأخير هو السبب وراء ترويج الفيديو، الذي أثار ضجة، حيث ظهرت الفنانة الشهيرة في هذا الفيديو ويظهر جزءا من صدرها.

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