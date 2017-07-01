يبدو أنّ “جيريمي راي ميكس”، عارض الأزياء أمريكي، الذي اشتُهِرَ بلقب “المجرم الوسيم” و”معشوق النساء”، قد وقعَ في غرام “كلو”، ابنة رائد الأعمال البريطانيّ “فيليب غرين”.

ونشرت صحيفة “thesun” البريطانيّة، صوراً جمعت الثنائي على متنِ أحد اليخوت الفاخرة قَبالة مدينة “بودروم” على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا.

ووثّقت الصّور لحظاتٍ حميمة بين “المجرم الوسيم” و”كلو”، حيث تبادلا القُبَل والأحضان.

واكتسب “جيريمي ميكس” شهرة عالمية بعد أن تصدّرت صورته مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمع أغلب الرواد على أنه ملك جمال المجرمين.

وتشير “thesun” إلى أنّ “كلو” وريثة لـِ”السير فيليب” الذي تبلغ ثروته 3 مليارات و800 مليون جنيه استرليني.

وفي مارس 2016 أطلق سراح “ميكس”، قبل أنْ يُكملَ فترة الُحكم عليه البالغة (27 شهراً)، بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص والإنتساب إلى عصابة إجرامية.

ودفعت شهرة “جيرمي” الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية ووكالات عرض الأزياء للتعاقد معه وهو خلف القضبان وهو أمر نادر الحدوث.

وقال ميكس في تصريح لإحدى المجلات من داخل السجن منذ بضعة أشهر، إنه لم يكن يتصور أنه سيصبح مشهوراً فقط لمجرد أنه وسيم.

وبعد خروجه من السّجن دخل “ميكس” عالم الأزياء والموضة من أوسع الأبواب، ووقع عقودا مع ماركات عالمية، و هذا ما جعله فخورا للغاية بإنجازاته إذ ينشر صوره بشكل مستمر على إنستغرام.

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