“بكفينا خليجيين” تحت هذا العنوان أطلق الاعلامي الكويتي شعيب راشد اغنية على موقع “يوتيوب”, يدعو فيها إلى “وحدة الخليجيين” وخصوصا بعد الأزمة بين قطر وبعض الدول في مجلس التعاون الخليجي، الامر الذي تحول هاشتاغ وأصبح الأكثر تداولا في دولة الكويت.

وأرفق فريق عمل الأغنية بتعليق على “يوتيوب”، قالوا فيه: “نظرا للظروف السياسية الاستثنائية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجية، والتي تستدعي لحمة شعوب هذه الدول، وانطلاقاً من سمات وعادات ولهجات هذه الشعوب المتقاربة، نحاول أن نستغل هذه القاعدة المشتركة لتذكير من نسي أو تناسى عمق الروابط الاجتماعية بين شعوب الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، مع التأكيد على كامل تقديرنا لباقي الدول العربية التي يهمنا ترابطها وتلاحمها، إلا أن لتشابه شعوب دول مجلس التعاون نكهة تستدعي الوقوف عندها بعمل غنائي بسيط، عل وعسى نساهم في رأب الصدع.”

وحققت الاغنية انتشارا واسعاً لها خلال ساعات فقط فيما تربع الهاشتاج على قائمة الاكثر تداولاً في الكويت..

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