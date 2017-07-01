وطن (خاص) – حقّق النّجم المغربيّ سعد لمجرد انجازاً جديداً، بتسجيله أكثر من نصف مليار مشاهدة لأغنيته المشهورة “لمعلم” على موقع Youtube.

واحتفل “لمجرد” بهذه المناسبة، مُشاركاً فرحته متابعيه على حسابه في “انستغرام”، حيث كتب: “صباح السرور والنجاح، الله يفرحكم يا جمهور يا وفي، هذا انجاز المغاربة والدول العربية الشقيقة، أشكركم على تفاعلكم الخيالي مع هذه الأغنية”.

صباح السرور و النجاح ، الله يفرحكم يا جمهور يا وفي ، هذا إنجاز المغاربة و الدول العربية الشقيقة ، أشكركم على تفاعلكم الخيالي مع هذه الاغنية و#الله_ينصر_سيدنا #خير_باذن_الله # A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1) on Jul 1, 2017 at 3:23am PDT

في سياقٍ آخر، ينتظر أن يعود “لمجرد” إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف القيام ببعض “الإجراءات الإدارية والمالية الضرورية”.

ويحتمل أن يكون القضاء الفرنسي قد استجاب لطلب هيئة دفاع لمجرد، ومنحه رخصة استثنائية لزيارة المغرب لمدة 48 ساعة، بعد حصول القضاء على ضمانات كافية بعودته إلى فرنسا للمحاكمة.

إلا أن القضاء الفرنسي منع سعد خلال تواجده في المغرب من الحديث إلى الصحافة أو زيارة أقاربه وأصدقائه، حسب بعض التقارير الإعلامية.

وحصل النجم المغربي على إفراج مؤقت قبل 3 أشهر، مقابل ضمانات مالية وقانونية، بعدما قضى ستة أشهر أخرى خلف القضبان على ذمة قضية الاغتصاب والتعنيف التي رفعتها ضده مواطنة فرنسية تدعى لورا بريول، ولم يقل القضاء الفرنسي كلمته النهائية بخصوصها بعد.

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