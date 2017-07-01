ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الاثنين، أن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غادر البلاد اليوم في ما أسمتها بـِ “زيارة خاصة” إلى خارج الدولة، دون تحديد وجهته أو ذكر أي تفاصيل بشأن هذه الزيارة.

وجاء هذا الإعلان، بعد أن ظهر الشيخ خليفة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، يوم عيد الفطر السعيد، وهو يستقبل حكام الإمارات والمهنئين.

وبثت حينها وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية مقطع فيديو وصورًا تُظهر جانبًا من الاستقبال.

ولم يظهر خليفة آل نهيان إلى العلن منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

ويبلغ آل نهيان من العمر 69 عاما. ووصل إلى سدة الحكم عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وانتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي.

لكن مصادر المعارضة ذكرت ان الشيخ تم تسميمه بسم مشابهه للسم الذي قتل عرفات.

وأثار الإعلان الجديد عن سفر خليفة بن زايد آل نهيان خارج الإمارات، بعد ظهوره الأخير، تخمينات مغردين على منصات التواصل الاجتماعيّ، حيث رآى بعضهم أن مغادرة رئيس الدولة الى خارج البلاد بهذه الطريقة قد يكون الحلقة الأخيرة في مسلسل سفرياته الخارجية، ومن ثمّ إعلان وفاته.

ربما في هذه الايام تسمعون خبر موت خليفه بن زايد رئيس دوله الامارات العربيه المتحده — توحيد نادر (@uiEzThSl9GnqNR6) July 1, 2017

محمد بن زايد ارسل خليفه الى رحلتة الاخيره — ابو الفلاسفه (@_855846566438) July 1, 2017

غادر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان البلاد اليوم السبت في زيارة خاصة إلى خارج الدولة

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فيييين؟ ما قالوش.. الراجل خلاص بيودع؟ — دماغوس ® (@Osama_Saber) July 1, 2017

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