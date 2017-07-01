دافعت جدة الفنانة “حلا الترك” عن حفيدتها، بعد الهجوم الذي شنه المنتج البحريني محمد الترك، على والدته “مها” وطليقته منى السابر، وابنته “حلا” عقب ظهور الأخيرة في برنامج “مجموعة إنسان”.

ونشرت الجدّة “مها”، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة لحساب “حلا” الرسمي على الموقع ذاته، وعلقت: “تابعوا حساب حفيدتي حلا الفنانة المليونية برعاية شركة بلاتينيوم ريكوردز. الله يحفظها ويبعد عنها كل الحساد”.

تابعوا حساب حفيدتي حلا الفنانة المليونية برعاية شركة #بلاتينيوم ريكوردز الله يحفظها ويبعد عنها كل الحساد 💐💐😘🎤🎵🎶🎺 @halamalturk @platinumrecordsmusic A post shared by مها الترك (@mahaalturk_) on Jun 27, 2017 at 4:57am PDT

وخصت حفيدتها حلا بصورة وعلقت عليها: “اللهم احفظ حفيدتي من كل سوء واسألك أن تعطيها الصحة والعافية والتوفيق ودرب النجاح. شكرًا للمصممة الرائعة مروة على هذا اللبس الجميل شكرا يا مبدعة”.

للي سألوا عن فستان حلا ببرنامج مجموعة انسان، اهو من المصممة الجميلة رنا عبدالله ❤❤ @florana_ A post shared by مها الترك (@mahaalturk_) on Jun 28, 2017 at 2:31pm PDT

يشار إلى أن محمد الترك توعد بمنع ابنته من العمل ومحاربتها، مشيراً إلى أنها تابعة لشركة الترك برودكشن، التي سوف تقوم برفع قضية على الحلقة التي ظهرت فيها حلا.

وشنّ الترك أيضاً هجوماً عنيفاً على مدير Platinum Records، مهدّداً إيّاه باللجوء الى القضاء الإماراتي بعد ظهور حلا في الحلقة.

ومما قاله محمد الترك: “أنا أستغرب من ابنتي، يا عيب ويا حيف يا ابنتي يا حلا على الترباية يلي ربّيتك ايّاها. شنّوا طلّعتيني اليوم انّو أنا كذّاب؟ وأنا كنت اجبرك عأشياء؟».

وأضاف: “تعرفي يا بابا؟ أهمّ شيء انّك انتي مقتنعة ومستئنسة بللي قلتيه. ما عندي شيء اقدر اقوله، لأنو عندي من الداخل حرقة قلب أب. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وصّلنا لهذه المرحلة”.

وتابع: “صارت أمّك حبيبتك؟ فين كانت أمك؟ مين يدري عنها؟ بتقولين جدّتك اكتشف موهبتك؟ فين جدّتك للي تقولين عنها؟”، ليشن هجوماً آخراً على طليقته منى السابر ووالدته مها الترك.

وختم: “عيلتي فكّوني منها. أنا ما عندي عائلة، أنا عندي أب وأخت وزوجة وبنت وولدين وبس”.

Also published on Medium.