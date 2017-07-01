قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، د. علي القرة داغي، إن الأزمة الخليجية لن تنتهي إلا بتوقف دول الحصار عن قول الأكاذيب عن دولة قطر.

وكتب “داغي” تغريدةٍ على حسابه الرسميّ في “تويتر” جاء في نصّها: “لن تنتهي الأزمة الخليجية إلا بتوقف #دول_الحصار عن قول الأكاذيب عن #قطر ! وتوقف قطر عن قول الحقائق عن دول الحصار !”.

كان “داغي” قد سَخِرَ من الحصار المفروض على قطر، إذ عبّر عن ذلك بقول: “السعودية والإمارات والبحرين ومصر يمهلون العدو الصهيوني 10 أيام لتنفيذ مطالبهم وأهمها الانسحاب من القدس وأراضي 67 أحلام يقظة لمسلم حالم !”.

السعودية والإمارات والبحرين ومصر يمهلون العدو الصهيوني 10 أيام لتنفيذ مطالبهم وأهمها الانسحاب من القدس وأراضي 67

أحلام يقظة لمسلم حالم ! — د. علي القره داغي (@aliqaradaghi) June 28, 2017

وتنتهي غدًا الأحد مهلة الأيام العشرة، التي منحتها دول الحصار لقطر، للرد على لائحة مطالب تتضمن 13 بندًا، أبرزها تخفيض العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وقطع العلاقات مع منظمات مصنفة إرهابية، إضافة إلى إغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية.

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