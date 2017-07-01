وصلت إلى شواطئ حيفا شمال إسرائيل، اليوم السبت 1 يونيو/تموز، واحدة من أكبر القطع الحربية البحرية في العالم حاملة الطائرات الأمريكية “جورج بوش”.

ومن المقرر، بحسب تقارير إعلامية، أن ترسوا الحاملة على بعد أربعة كيلومترات من ميناء مدينة حيفا، وتمكث هناك حتى يوم الأربعاء المقبل، وقد اضطرت حاملة الطائرات للرسو قبالة شواطئ حيفا لعدم تمكنها من دخول الميناء والرسو فيه لكبر حجمها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجنود الأمريكيين على متنها سيحتفلون بعيد استقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز/يوليو الجاري، وتحمل “جورج بوش” على متنها أكثر من خمسة آلاف بحار وجندي، ويبلغ طولها 330 متراً، ويقدر ارتفاعها بنحو 20 طابقاً.

كما تحمل حاملة الطائرات أكثر من 90 نوعا مختلفا من الطائرات، من بينها مقاتلات من طراز ‘F18’، والطائرة المروحية من طراز ‘V22’، ومروحيات ‘CH53’..

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فأن عدد أفراد طاقم “جورج بوش” يصل إلى 5700 شخص، بينهم 2500 من سلاح الجو الأمريكي، والباقون بحّارة.

ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، توقفت السفن الأمريكية عن زيارة الميناء، ولم تزر حاملة طائرات المدينة منذ 17 عاماً.

وبدورها، أشارت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين رفضوا الكشف عن طبيعة زيارة حاملة الطائرات الأمريكية.

ومن جهته، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، سيزورانها يوم الاثنين.

ولفت الموقع إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية تعمل أساساً في الخليج العربي، وأصبحت منذ فبراير/شباط الماضي قاعدة الهجمات الجوية ضد تنظيم “داعش”.

يشار إلى أن حاملة الطائرات ‘جورج بوش’ كانت تعمل في السنتين الأخيرتين في الخليج العربي، حيث أقلعت منها الطائرات الحربية لمهاجمة أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

يشار إلى أن لإسرائيل علاقات وطيدة مع الأسطول الأمريكي وسلاح الجو الأمريكي، وبالتالي فإن مثل هذه الزيارات كانت في السابق تتضمن مناورات مشتركة، وفعاليات مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة لسلاحي البحرية والجو.

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