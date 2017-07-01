شنّ الباحث السعودي ومدير مركز دراسات الشرق باسطنبول، مهنا الجبيل، هجوما عنيفا على مدعي “الليبرالية” في الخليج، واصفا إياهم بـ”العراة وحفنة من مرتزقة الدم”.

وقال “الجبيل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اللبرالية الشريفة، ثبتت ولاءها للإنسان، وتقاطع ضميرها العربي مع دعوة الروح في ضميرها الاخلاقي، اما عراة لبراليي الخليج فحفنة من مرتزقة الدم”.

اللبرالية الشريفة، ثبتت ولاءها للإنسان، وتقاطع ضميرها العربي مع دعوة الروح في ضميرها الاخلاقي، اما عراة لبراليي الخليج فحفنة من مرتزقة الدم — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) June 30, 2017

وكان الكاتب السعودي المثير للجدل ومدعي “الليبرالية” محمد آل الشيخ، قد عبر عن رفضه إجراء أي انتخابات ديمقراطية في بلاده، بحجة أن جماعة الإخوان المسلمين ستفوز بها.

وفي اعتراف ضمني بقوة تيار الإخوان المسلمين في بلاده، قال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”لا نريد انتخاب لان الاخونج هم التيار المسيس المنظم ولو فازوا مرة واحدة لغيروا نظام الانتخابات بما يكفل فوزهم كل مرة، عندها نصبح ايران سنية”.

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