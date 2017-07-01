وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, بإيقاف كاتب في صحيفة “الجزيرة”, واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة, بعد فضيحة المقال الصحفي الذي نشر للكاتب وشبه فيه الملك سلمان بصفات الالوهية الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي والعربي بعد أن اتجه الكاتب إلى مدح الملك والثناء عليه بأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها بما وصف “رب العزة والجلال نفسه بها”، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام.

الاحراج الكبير والفضيحة دفعت الملك سلمان إلى سرعة مخاطبة وزير الثقافة والاعلام بالوقوف على المقال الذي نشرته صحيفة “الجزيرة” في عددها الجمعة بقلم رمضان بن جريدي العنزي.

وقال الملك سلمان في خطابه: “لفت نظرنا وآثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام”.

وأكد -حفظه الله- بقوله: “إن هذا أمر كدرنا، ولا نقبله، ولا نرتضيه، ولا نقره.. مدركين خطورته، وخطورة التساهل فيه؛ كونه يمس جناب التوحيد. وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (إياكم والغلو؛ فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو)، وقال عليه الصلاة والسلام: (قال الله – عز وجل – “الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منها قذفته في النار”). وحيث قامت هذه البلاد المباركة على هذا الاعتقاد، ولزمت هديه الكريم دينًا ندين الله به، لا نحيد عنه بعون الله، اعتمدوا حالاً إيقاف الكاتب المذكور عن الكتابة، ويجب على الصحف ووسائل الإعلام كافة التنبه، وعدم التجاوز بنشر مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل متجاوز ومتساهل، واتخاذ ما يلزم بحثِّ الكاتب والصحيفة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات”.

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