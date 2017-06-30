وجّه د.محمد الصغير، ‏‏وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق، تساؤلاً لمفتي مصر السابق علي جمعة، بعد أن نَسَبَ تسمية دولة قطر إلى “قطري بن الفجاءة”، أحد رؤوس الخوارج.

وقال “الصغير” في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”: “هل يملك #علي_جمعة الشجاعة فيذكر لنا لماذا سجن في #السعودية في مقتبل عمره؟ وما علاقة ذلك باحتضان أبوظبي له وتكليفه باختيار ضيوف رمضان سنويا؟”.

هل يملك #علي_جمعة الشجاعة

فيذكر لنا لماذا سجن في #السعودية

في مقتبل عمره؟

وما علاقة ذلك باحتضان أبوظبي له

وتكليفه باختيار ضيوف رمضان سنويا؟ pic.twitter.com/TlTDI7sSWM — د.محمد الصغير (@drassagheer) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧

كان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، تداولوا مقطعاً مُسجلاً لـِ”علي جمعة”، تحدث فيه عن أصل تسمية قطر، زاعماً أن “قطري” كان شاعرًا وفصيحًا وفارسًا وسُميت قطر بذلك الاسم على اسمه لأنه فرّ إليها من العراق وهو أصل عائلة “آل ثاني” الحاكمة لدولة قطر الآن وقتله “الحجاج في طبرستان” بإرسال رجل شجاع له فقتله، مشيرًا إلى أن الخوارج أتعبوا الدنيا حتى أن الإمام “قطري” توفى عام 79 هجرية وبعده بعامين قضي على الخوارج تمامًا ، مؤكدًا أنه أمامنا عامان حتى نقضي على الخوارج الذين في قطر.

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