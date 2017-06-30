اعتبر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، أن وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة “العديد” الجوية في قطر، يشير إلى عزم تركيا للدفاع عن قطر لو تعرضت لإعتداء.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية لتلتحق بالقوات الموجودة حاليا التي بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي.

وتستكمل هذه القوات عقب وصولها التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين دولة قطر وتركيا.

يذكر أن هذه التمارين المخطط لها مسبقا تأتي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة، والتي تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال “الدويلة” في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”: “تواصل امس نزول القوات التركيه في قطر في اشارة على عزم تركيا للدفاع عن قطر لو تعرضت لإعتداء و هذا يعزز موقف المفاوض القطري و يعطيه هامش واسع”.

تواصل امس نزول القوات التركيه في قطر في اشارة على عزم تركيا للدفاع عن قطر لو تعرضت لإعتداء و هذا يعزز موقف المفاوض القطري و يعطيه هامش واسع — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧

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