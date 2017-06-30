اعتبر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ، أن وصول دفعة تعزيزية جديدة من إلى قاعدة “العديد” الجوية في ، يشير إلى عزم  للدفاع عن لو تعرضت لإعتداء.

 

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية إلى الجوية لتلتحق بالقوات الموجودة حاليا التي بدأت مهامها التدريبية مطلع الأسبوع الماضي.

 

وتستكمل هذه القوات عقب وصولها التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين دولة قطر وتركيا.

 

يذكر أن هذه التمارين المخطط لها مسبقا تأتي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين وأنقرة، والتي تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وقال “الدويلة” في تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”: “تواصل امس نزول القوات التركيه في قطر في اشارة على عزم تركيا للدفاع عن قطر لو تعرضت لإعتداء و هذا يعزز موقف المفاوض القطري و يعطيه هامش واسع”.

 

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