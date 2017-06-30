على الرغم من إساءته السابقة والمستمرة للسعودية وشيوخها ودعاتها، لم يكتف الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، بذلك، بل توجه بإساءته لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن اعتبر أن وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، يدفع ثمن أخطاء الامير بسبب توسطه لحل الأزمة الخليجية.

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محمد العبدالله يدفع ثمن اخطاء غيره”.

محمد العبدالله يدفع ثمن اخطاء غيره … — حمد المزروعي (@uae_3G) June 30, 2017

وما أن كتب “المزروعي” تغريدته التي حملت همزا ولمزاً لأمير الكويت، حتى انهال المغردون الكويتيون عليه بالرد، متهمين إياه بإثارة الفتنة، ملقنين إياه درسا في الاحترام وكيفية مخاطبة الشيوخ.

الشيخ محمد العبدالله ينفذ اوامر امير الانسانيه الي خايف علي شعوب الخليج لاتزرع الفتنه وخاف من ربك — taha (@tahatwit) June 30, 2017

الزم حدودك مع أمير الكويت — N (@nesaghlani) June 30, 2017

قل الشيخ محمد العبدالله ولا مو عاجبك أنه شيخ بعد .وهو يجمع شمل الأهل الذي أنت ومن على شاكلتك لا يريد أن يرانا مجتمعين ومتصافين — مشعل أبوحسين العنزي (@Q_8_M) June 30, 2017

اول شي قول الشيخ محمد العبدالله يا صبي وثانيا الشيخ مسافر متعني يجمع ويصلح بين الاخوان الي انت واشكالك تحرشون بينهم — Bo3zooz (@Bo3zo0z86) June 30, 2017

اول شي : اسمه الشيخ محمد العبدالله ثاني شي : اللسانك القذر ،، خله بعيد عن الكويت ،، ترا ذيلك العوج نقصه 🌹 — fayez alshmmari (@fzozo2) June 30, 2017

احترم نفسك هذا مبعوث الامير نحن ليس اليمن وغيرها هذي الكويت وانت عارف شنو اقصد تخلي اسيادك يركعون ولك بالتاريخ عبره — محمد (@m1986_m198620) June 30, 2017

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، قد أجرى وبتكليف من الأمير “الصباح”، محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس تناولت آخر مستجدات الأزمة الحالية في منطقة الخليج .

وذكر بيانٌ للسفارة الكويتية في واشنطن أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة أكدتا دعمهما الكامل لجهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية ضمن إطار البيت الخليجي.

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