في إشارة مباشرة لدول الحصار على قطر، ومع تزايد تهديداتها وحماسها بفرض المزيد من العقوبات وسط مطالبات لجانها الإلكترونية “الخبيثة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة غزو قطر عسكريا، أكد الباحث والكاتب العماني زكريا المحرمي، أن المتحمسين لهذا الطرح سيكونون أشد الناس “جزعا وانهيارا” عند وقوع الواقعة.

وقال “المحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، منتقدا التهديدات العنترية لقطر من قبل دول الحصار: ” الاندفاع دليل ضعف وقلة احتمال لذلك قيل أن أشد الناس حماسة وتهورا قد يكون أشد الناس جزعا وانهيارا عندما تقع الواقعة!! #أزمة_الخليج”.

الاندفاع دليل ضعف وقلة احتمال لذلك قيل أن أشد الناس حماسة وتهورا قد يكون أشد الناس جزعا وانهيارا عندما تقع الواقعة!!#أزمة_الخليج — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 29, 2017

وكانت أبرز الدعوات المهددة لقطر قد جاءت على لسان المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، والذي يقود جيشا من اللجان الإلكترونية، حيث أعرب اكثر من مرة عن تمنيه بعدم موافقة قطر على طلبات دول الحصار، متوعدا إياها بالمزيد من العقوبات، وهو الامر الذي انتقده كثيرون.

وكان “القحطاني” قد غرد متمنياً تصاعد الازمة: “#يارب_ما_يهون #الصمله_كايده #عساه_يصمل #تونا_مابدينا”.

وفي رده على أحد المغردين حول حول تمنيه رفض قطر للشروط قال: ” لا ماودي. #تونا_مابدينا”.

واضاف في تغريدة اخرى: ” نعم أتمنى وأقول #عساه_يصمل و #يارب_ما_يهون ، ف #كشف_الحساب طويل. ومازلنا في البداية، ونحن في عصر الحزم، وآن للحر أن ينتصر من تجاوز الصغار”.

نعم أتمنى وأقول #عساه_يصمل و #يارب_ما_يهون ، ف #كشف_الحساب طويل. ومازلنا في البداية، ونحن في عصر الحزم، وآن للحر أن ينتصر من تجاوز الصغار. — سعود القحطاني (@saudq1978) June 29, 2017

كما سبق وان غرد في 23 من الشهر الحالي، في إشارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لآل ثاني، داعيا الله أن لا يوافق على طلبات دول الحصار قائلا: ” #يارب_مايوافق”.

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