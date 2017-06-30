هاجم خالد الأنسي، القيادي بحزب التجمع اليمني للاصلاح في اليمن (إخوان اليمن)، الحكومة السعودية، واصفا إياها بأنها تحولت إلى “مسخرة” لعدم تمكنها من حسم المعركة وحماية نفسها، على حد قوله.

وقال “الأنسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “سنتين من الحرب و لم تتمكن فيها السعودية من حسم المعركة و لا حتى من حماية نفسها من قذائف الميليشيات ..!”.

وأكد أن السعودية “حولت نفسها الى مسخرة بسبب انتهازيتها و تآمرها على حلفائها وغدرها بهم ..!”.

واختتم قائلا: “لقد حذرناها من العبث في الحرب باليمن و ان العبث فيها ليس كالعبث في الحرب بسوريا لكنها استكبرت و لم تصغ الا لأصوات النفاق التي تقودها نحو الفشل و الهلاك”.

يشار إلى أن هذه أول تصريحات من نوعها لقيادي إخواني يمني يهاجم المملكة العربية السعودية بهذا الشكل العنيف، على إثر التطورات الاخيرة التي جعلت السعودية تدرج كلا من حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

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