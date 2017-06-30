قال مندوب مرشد الثورة الإيرانية في فيلق القدس التابع للحرس الثوري علي شيرازي، إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي “حتما مات”.

ولم يقدم شيرازي المقرب من علي خامنئي أي تفاصيل أو معلومات حول مقتل البغدادي، لكنه اكتفى بالإشارة لمقتله.

وبالتزامن مع تصريحات شيرازي نشر موقع “irib” الإيراني خبرا عن مقتل البغدادي مرفقا بصورتين لجثة أحد الأشخاص، قال إنهما لزعيم تنظيم الدولة بعد مقتله.

وبالتحقق من صورة الجثة التي نشرها الموقع الإيراني، تبين أنها صورة قديمة تعود لسنوات لعنصر من تنظيم الدولة مجهول الهوية، غالبا ما كانت تنشر مع الإشاعات المترافقة مع إعلان مقتل القيادي العراقي في التنظيم “شاكر وهيب” والملقب بـ”فتى داعش الوسيم”.

وكان الإعلام العراقي زعم مقتل وهيب أكثر من 7 مرات على مدار الأعوام الماضية ويرفق خبر مقتله نشر هذه الصورة لوجود شبه بين الشخصين، وبعد ذلك يثبت عدم صحة تلك المزاعم حتى أعلن تنظيم الدولة قبل أشهر مقتل وهيب من خلال إحدى مجلاته.

يشار إلى أن روسيا كانت أعلنت قبل نحو أسبوعين مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في غارة روسية على الرقة، المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت اجتماعات قياديا كبيرا لتنظيم الدولة بواسطة مقاتلاتها، مرجحة وجود البغدادي فيه ومقتله مع قيادات أخرى من التنظيم.

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