لقيت ملكة جمال أوكرانية وصديقتها، مصرعهما، جراء تعرّض المركبة التي كانتا تستقلانها لحادث سيرٍ مروّع؛ بسبب السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير الكحول، في مدينة “خاركيف”.

وكانت (Sofia Magerko – صوفيا ماجيركو) البالغة من العمر (16 عاماً) وصديقتها (Dasha Medvedeva – داشا ميدفيديفا) البالغة من العمر (24 عاماً) تسيران بسرعةٍ عاليةٍ في مركبةٍ من نوع BMW، وهما تحت تأثير الكحول، قبل أن تصطدم المركبة في عامود إنارة على الطريق.

وذكرت التقارير نقلا عن الشرطة ان “صوفيا”، التي فازت في مسابقة الجمال المحلية، في مدينتها (Izyum – ازيوم)، قتلت على الفور، بينما توفيت صديقتها متأثرةً بجراحها الخطيرة في المستشفى.

وأظهر شريط الفيديو صورته إحداهنّ وهنّ في السيارة، يضحكن ويمزحن، معبرتين عن استمتاعهنّ بالحياة قبل ثوانٍ من الحادث القاتل.

وأظهرت صور مرعبة حطام السيارة المدمرة على جانب الطريق.بحسب ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطانيّ

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