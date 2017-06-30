مع حلول الذكرى الرابعة لما يطلق عليها أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “ثورة 30 يونيو”، اعتبر الشاعر الكويتي، أحمد الكندري، أن هذا اليوم هو ذكرى بيع مصر بثمن بخس، على حد قوله.

وقال “الكندري” في تدوينة له ىعبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” في مثل هذا اليوم 30 يونيو بيعت مصر بثمنٍ بخس وديست الحرية الكرامة تحت أقدام العسكر”.

في مثل هذا اليوم 30 يونيو

بيعت مصر بثمنٍ بخس

وديست الحرية الكرامة تحت أقدام العسكر — أحمد الكندري (@eng_alkandari) June 30, 2017

ويصادف الـ30 حزيران/يونيو 2017 الذكرى الرابعة لما يطلق عليها أنصار السيسي بـ”ثورة 30 يونيو”، والتي خرج فيها الآلاف من معارضي حكم الإخوان المسلمين وبدعم مباشر من المخابرات والجيش المصري للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذي استغله وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وقام على إثره بانقلاب عسكري يوم 3 تموز/يوليو 2013، تم على إثره عزل الرئيس محمد مرسي واعتقاله.

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