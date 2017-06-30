أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية اليوم الجمعة، خفض أسعار الوقود المحلية للشهر المقبل، اعتمادا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم سيتراجع بنسبة 4.4 بالمائة إلى 183 بيسة (47.5 سنتا) من 191 بيسة (50 سنتا).

ويصل سعر النوع العادي (بنزين 91) إلى 175 بيسة (45 سنتا) نزولا من 180 بيسة (47 سنتا)، بتراجع 2.7 بالمائة.

وسينخفض سعر اللتر الواحد من الديزل من 197 بيسة (51 سنتا) إلى 192 بيسة (49.8 سنتا) للشهر المقبل، بنسبة 2.5 بالمائة، بحسب الوزارة.

كانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتبارا من يناير / كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهريا وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم وقودا للسيارات) والديزل.علماً أنّ (الريال العماني = 2.6 دولار أمريكي)

يأتي قرار سلطنة عٌمان بتخفيض أسعار الوقود، بعد يومٍ واحدٍ فقط من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بدءا من أمس الخميس، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة.

ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة. وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 في المئة.

كما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهو المنزلي إلى الضعف، من 15 إلى ثلاثين جنيها.

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