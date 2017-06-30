شن الأكاديمي الإماراتي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوماً عنيفاً على رباعية دول الحصار لقطر، مؤكدا بأن حصارها لقطر ينطلق من رؤية صهيونية.

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لو أن دول المقاطعة تنطلق من رؤية تحفظ مصالح شعوب المنطقة لأمكن الحديث عن توافق اما وانها تنطلق من رؤية صهيونية للتدمير فالتوافق يصبح سرابا”.

لو أن دول المقاطعة تنطلق من رؤية تحفظ مصالح شعوب المنطقة لأمكن الحديث عن توافق اما وانها تنطلق من رؤية صهيونية للتدمير فالتوافق يصبح سرابا. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 30, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أكد فيها بأن قبول قطر بشروط دول الحصار يعني فقدان مصداقيتها بالقول: ” اذا قبلت قطر بشروط حكومات المقاطعة خاصة المتعلقة بفلسطين والجزيرة ستخسر مصداقيتها وجزء من سيادتها ولن ترضى عنها حكومات المقاطعة أبدا”.

اذا قبلت قطر بشروط حكومات المقاطعة خاصة المتعلقة بفلسطين والجزيرة ستخسر مصداقيتها وجزء من سيادتها ولن ترضى عنها حكومات المقاطعة أبدا . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 30, 2017

واختتم “اليوسف” تدويناته حول طلبات دول الحصار لقطر متسائلا: ” كيف يمكن لحكومات المقاطعة ان تكون على حق وهي تطالب بوقف المقاومة في فلسطين واقصاء التيارات الأسلامية المعتدلة واسكات الجزيرة أو صوت الشعوب؟”.

كيف يمكن لحكومات المقاطعة ان تكون على حق وهي تطالب بوقف المقاومة في فلسطين واقصاء التيارات الأسلامية المعتدلة واسكات الجزيرة أو صوت الشعوب؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 30, 2017

وكانت دول الحصار قد تقدمت بفقائمة تضم 13 طلبا، طلبت من قطر تنفيذها خلال 10 أيام لفك الحصار وعودة العلاقات الدبلوماسية معها، كان من بينها إغلاق قناة “الجزيرة” وقطع العلاقات مع إيران وكذلك إغلاق القاعدة التركية، وهو الامر الذي رفضته قطر أمس الخميس، على لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، باعتبار أن تنفيذ هذه الطلبات أمرا مستحيلا بالإضافة لافتقادها لأي نوع من المنطق.

Also published on Medium.