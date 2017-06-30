شن الأكاديمي الإماراتي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة ، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوماً عنيفاً على رباعية دول لقطر، مؤكدا بأن حصارها لقطر ينطلق من رؤية صهيونية.

 

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لو أن دول تنطلق من رؤية تحفظ مصالح شعوب لأمكن الحديث عن توافق اما وانها تنطلق من رؤية صهيونية للتدمير فالتوافق يصبح سرابا”.

وأضاف في تغريدة أخرى أكد فيها بأن قبول بشروط يعني فقدان مصداقيتها بالقول: ” اذا قبلت بشروط حكومات المقاطعة خاصة المتعلقة بفلسطين والجزيرة ستخسر مصداقيتها وجزء من سيادتها ولن ترضى عنها حكومات المقاطعة أبدا”.

واختتم “اليوسف” تدويناته حول طلبات دول الحصار لقطر متسائلا: ” كيف يمكن لحكومات المقاطعة ان تكون على حق وهي تطالب بوقف المقاومة في واقصاء التيارات الأسلامية المعتدلة واسكات أو صوت الشعوب؟”.

 

وكانت دول الحصار قد تقدمت بفقائمة تضم 13 طلبا، طلبت من قطر تنفيذها خلال 10 أيام لفك الحصار وعودة العلاقات الدبلوماسية معها، كان من بينها إغلاق قناة “الجزيرة” وقطع العلاقات مع وكذلك إغلاق ، وهو الامر الذي رفضته قطر أمس الخميس، على لسان وزير خارجيتها الشيخ ، باعتبار أن تنفيذ هذه الطلبات أمرا مستحيلا بالإضافة لافتقادها لأي نوع من المنطق.

Also published on Medium.