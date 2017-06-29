مع توارد الأنباء المتلاحقة، حول قيام النظام السعودي بفرض الإقامة الجبرية على ولي العهد السابق “المقال” محمد بن نايف وبناته في قصره بجدة، أطلق مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #الحرية_لمحمد_بن_نايف ، تضامنا معه في وجه الإجراءات القمعية التي يتعرض لها، وفقا لمطلقي الهاشتاج.

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد جاءت آراء المغردين عبر الهاشتاج شامتة وساخرة منه باعتباره يستحق ما جرى له، لما قام به من سحن وتعذيب العديد من المعارضين.

#الحريه_لمحمد_بن_نايَف

احيهههه ذاق كأس الاعتقال والسجن هذا الحيوان مثل ماذوقه لألاف من شباب واصلاحيي الشعب المسعود العظيم — NINA RICCI (@NINA_RICCI_sa) June 29, 2017

#الحرية_لمحمد_بن_نايف

لعله أصابته دعوة هذا المواطن:

(يا محمد بن نايف أنت رجل ظالم وجائر .. ظلمتني كثيرا .. وأنا خصمك يوم القيامة) pic.twitter.com/Bk12aKCg7H — نحو الحرية (@hureyaksa) June 29, 2017

#الحريه_لمحمد_بن_نايف بعد الأقامة الجبريه قد تسمعون في الأيام القادمة خبر أغتياله تحت عنوان وفاة محمد بن نايف اثر معاناته مع المرض . — آكــــل المِـــرار (@khalid__3li) June 29, 2017

الظلم لايدوم .. والدنيا دائرة تدور

#الحرية_لمحمد_بن_نايف — د. حصه الماضي (@drhussahmm) June 29, 2017

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت أنّ الأمير محمد بن نايف، الذي أقصي عن ولاية العهد في السعودية، حبيس قصره في مدينة جدة الساحلية، وممنوع من مغادرة المملكة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير، اليوم الخميس، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، مقرّبين من الأسرة الحاكمة في السعودية، أنّ القيود الجديدة المفروضة على الرجل، الذي كان حتى الأسبوع الماضي يبعد خطوة واحدة عن العرش، ويتولى قيادة أجهزة الأمن الداخلي في المملكة، تهدف إلى الحد من أي معارضة محتملة لولي العهد الجديد محمد بن سلمان (31 عاماً).

Also published on Medium.