مع توارد الأنباء المتلاحقة، حول قيام النظام السعودي بفرض الإقامة الجبرية على ولي العهد السابق “المقال” وبناته في قصره بجدة، أطلق مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #الحرية_لمحمد_بن_نايف ، تضامنا معه في وجه الإجراءات القمعية التي يتعرض لها، وفقا لمطلقي الهاشتاج.

 

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد جاءت آراء المغردين عبر الهاشتاج شامتة وساخرة منه باعتباره يستحق ما جرى له، لما قام به من سحن وتعذيب العديد من المعارضين.

 

وكانت صحيفة “” الأميركية، قد كشفت أنّ الأمير محمد بن نايف، الذي أقصي عن ولاية العهد في ، حبيس قصره في مدينة  الساحلية، وممنوع من مغادرة .

 

ونقلت الصحيفة، في تقرير، اليوم الخميس، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، مقرّبين من الأسرة الحاكمة في السعودية، أنّ القيود الجديدة المفروضة على الرجل، الذي كان حتى الأسبوع الماضي يبعد خطوة واحدة عن ، ويتولى قيادة أجهزة الأمن الداخلي في المملكة، تهدف إلى الحد من أي معارضة محتملة لولي العهد الجديد محمد بن سلمان (31 عاماً).

 

 

 

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