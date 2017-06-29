وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم رسالة غير مباشرة للكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” السابق، عبد الرحمن الراشد، وذلك بعد تنكر الأخير بأنه طالب بإغلاقها لأنها فقدت أهميتها.

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بما ان قناة الجزيرة فقدت أهميتها ومصداقيتها كما تزعمون، فلماذا تتكالبون على إغلاقها؟ مطحاش بن شرقوب الزنقوحي الرابع عشر”.

بما ان قناة الجزيرة فقدت أهميتها ومصداقيتها كما تزعمون، فلماذا تتكالبون على إغلاقها؟ مطحاش بن شرقوب الزنقوحي الرابع عشر — فيصل القاسم (@kasimf) June 28, 2017

وكان “تويتر” قد شهد أمس الأربعاء، سجالا بين مدير “الجزيرة” ياسر أبو هلالة ومدير “العربية” السابق، عبد الرحمن الراشد، بعد مطالبة الاخير بإغلاق قناة “الجزيرة” في مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وردا على انتقاد “أبو هلالة” له، زعم “الراشد” بأنه لم يطالب بإغلاق قناة “الجزيرة” لأنها فقدت أهميتها، وهو ما ثبت عكسه، ليتضح بأنه طالب بشكل صريح بإغلاقها عبر مقاله الذي هدد فيه قطر بمصير من كانوا في “ميدان رابعة” العدوية في مصر.

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