وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “” الدكتور رسالة غير مباشرة للكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “” السابق، ، وذلك بعد تنكر الأخير بأنه طالب بإغلاقها لأنها فقدت أهميتها.

 

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” بما ان قناة الجزيرة فقدت أهميتها ومصداقيتها كما تزعمون، فلماذا تتكالبون على إغلاقها؟ مطحاش بن شرقوب الزنقوحي الرابع عشر”.

 

وكان “تويتر” قد شهد أمس الأربعاء، سجالا بين مدير “الجزيرة” ومدير “العربية” السابق، عبد الرحمن الراشد، بعد مطالبة الاخير بإغلاق قناة “الجزيرة” في مقال له نشرته صحيفة .

 

وردا على انتقاد “أبو هلالة” له، زعم “الراشد” بأنه لم يطالب بإغلاق قناة “الجزيرة” لأنها فقدت أهميتها، وهو ما ثبت عكسه، ليتضح بأنه طالب بشكل صريح بإغلاقها عبر مقاله الذي هدد فيه بمصير من كانوا في “” العدوية في .

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