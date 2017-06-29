شن الكاتب الفلسطيني، سعيد الحاج، هجوما عنيفا على الدول المحاصرة لقطر، مفندا إدعاءاتها بأن ما اتخذته من إجراءات ضد هو لمواجهة .

 

وقال “الحاج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” يدعمون انقلابا في بلد سُنّي ويفتتون بلداً سنياً ويحاصرون حركة مقاومة سنية ويحاربون حركات إسلامية سنية ويدَّعون نصرة اهل فمن هم ؟”.

 

يشار إلى أن دول ( والإمارات والبحرين ومصر)، قد فرضت حصارها ضد بحجة علاقاتها مع إيران الشيعية، ودفاعا عن ، في حين تم استهداف حركة وجماعة الإخوان السنتين ووصفهما بالحركات الإرهابية.

 

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