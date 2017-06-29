شن الكاتب الفلسطيني، سعيد الحاج، هجوما عنيفا على الدول المحاصرة لقطر، مفندا إدعاءاتها بأن ما اتخذته من إجراءات ضد الدوحة هو لمواجهة إيران.

وقال “الحاج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” يدعمون انقلابا في بلد سُنّي ويفتتون بلداً سنياً ويحاصرون حركة مقاومة سنية ويحاربون حركات إسلامية سنية ويدَّعون نصرة اهل السنة فمن هم السنة؟”.

يدعمون انقلابا في بلد سُنّي

ويفتتون بلداً سنياً

ويحاصرون حركة مقاومة سنية

ويحاربون حركات إسلامية سنية

ويدَّعون نصرة اهل السنة

فمن هم السنة؟ — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) June 28, 2017

يشار إلى أن دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قد فرضت حصارها ضد قطر بحجة علاقاتها مع إيران الشيعية، ودفاعا عن الدول السنية، في حين تم استهداف حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين السنتين ووصفهما بالحركات الإرهابية.

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